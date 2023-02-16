Bu markete gidenler filesini dolduracak! İndirim çılgınlığı başladı, Ayçiçek yağı, toz şeker, çay, bakliyat hepsi düştü. Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden Migros yine özel indirim kampanyaları ile vatandaşlara ekonomik alışveriş sunmaya devam ediyor. Tüm temel gıda ürünlerinde büyük indirim yapan Migros market aynı zamanda temizlik ve hijyen ürünlerinde de özel fırsatlar sünüyor. Migros’tan uyanları titretecek yeni bir indirim kampanyası daha geldi. Hemen alışveriş poşetinizi kapın ve Migros’un yolunu tutun. Çünkü tüm ürünler büyük indirimde.

Migros son dakika indirim haberi geldi. Türkiye’de büyük market zincirleri arasında indirim yarışı devam ederken Migros’tan da yeni kampanya duyurusu yapıldı. Son dönemlerde fırsat ürünleri ile tüketicinin dikkatini çeken ve en ekonomik market zincirlerinden biri haline gelen Migros money club kart kullanıcıları için yeni bir kampanya daha başlattı. Migros marketin bu indirimi rakiplerini resmen titretecek. Çünkü raflarda bulunan tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkıyor. Bugün alışveriş filesini alan Migros’a koşsun. Gitmeyenler çok pişman olur. Duyanlar duymayanlara haber versin. İşte Migros güncel indirim kampanyaları…

MİGROSTA GÜNCEL İNDİRİMLER

Migros market resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel indirim kampanyalarını yayınlamaya ve sunmaya devam ediyor. Migros’un yeni kampanyasındaki ürünler ortaya çıktı. Bugünden itibaren bir hafta boyunca geçerli olacak indirimli ürünler şöyle:

4 litre orkide ayçiçek yağ 129,90 TL

2 litre komili zeytin yağ 194,90 TL

2 litre orkide zeytin yağ 179,90 TL

1 kg pirinç 39,90 TL

1 kg bulgur 19,90 TL

1 kg kuru fasülye 44,90 TL

Makarna çeşitlerinde %20 indirim

Bahçıvan dilimli peynir 68,90 TL

Pınar süzme peynir 49,90 tl

Tacir oğlu üç dilim bütün peynir 84,90 TL

Tat 830 gr domates salçası 39,90 TL

Kek sosları ve limon sonuçları %20 indirimli

4,5 kg omo çamaşır deterjanı 112,50 TL

MİGROS HAFTANIN İNDİRİMLERİ

Haftanın yeni aktüel ürünler katalog listesini yayınlayan Migros market kağıt havlu çeşitlerinde de indirim yapıyor. Migros’ta Solo marka kağıt avlu 99,90 TL fiyatı ile satışa çıkarken Giant marka kağıt havlu ise 24,90 TL’den sizlerle buluşuyor.

Migros’tan indirimli alışveriş yapmak isteyenler için önemli de bir uyarı var. İndirim kampanyası sadece iki gün için geçerli. Yani 16 17 Şubat tarihleri arasında Migros market mağazalarına uğrayanlar indirimli alışveriş yapma imkanı bulacak.