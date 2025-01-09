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Bu listeye bakmadan SUV almayın! Renault Duster Ocak 2025 fiyat listesi!

Renault Duster, 2025 model yılı itibarıyla, yenilikçi özellikleri ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Bu listeye bakmadan SUV almayın! Renault Duster Ocak 2025 fiyat listesi!

Ocak 2025 fiyatlarıyla, dört farklı versiyonu ile satışa sunuluyor. Aşağıda, Renault Duster'ın çeşitli modellerinin Ocak 2025 fiyatları ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz:

1. Yeni Renault Duster Evolution 2024

Motor: Evolution Eco-G 100 hp

Vites: Manuel

Yakıt Türü: Benzin-LPG

Araç Bedeli: 1.368.500 TL

Depozito: 10.000 TL

Hemen Teslim Seçeneği: Evet

2. Yeni Renault Duster Evolution 2024 (Mild Hybrid)

Motor: Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4

Vites: Otomatik

Yakıt Türü: Benzin

Araç Bedeli: 1.733.500 TL

Depozito: 10.000 TL

Hemen Teslim Seçeneği: Evet

3. Yeni Renault Duster Techno 2024 (Mild Hybrid)

Motor: Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4

Vites: Manuel

Yakıt Türü: Benzin

Araç Bedeli: 1.785.400 TL

Depozito: 10.000 TL

Hemen Teslim Seçeneği: Evet

4. Yeni Renault Duster Techno 2024 (Full Hybrid)

Motor: Techno E-Tech full hybrid 145hp
Vites: Otomatik

Yakıt Türü: Benzin-Elektrik

Araç Bedeli: 1.786.000 TL

Depozito: 10.000 TL

Hemen Teslim Seçeneği: Evet

Kaynak: Ayrıntılı bilgi için Renault Türkiye, 2025 Model Yılı Fiyat Listesine bakabilirsiniz 

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