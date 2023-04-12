Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor

EYT'liler uzun yıllar süren halk mücadelesinin ardından Nihayet Mutlu sona ulaştı. EYT emeklileri şimdi ilk maaşlarını alma heyecanı yaşıyor. Nisan ayında EYT maaşları hesaplara yatacak. Üstelik bayram ikramiyesi Maaş promosyonu ve fark ödemeleri ile birlikte EYT'lilerin cebine girecek para 25 bin TL olacak. Bu listede olan EYT'liler hemen banka hesaplarını kontrol etsin. 25 bin TL toplu ödeme IBAN numarası üzerinden yatıyor.

EYT emeklilerin nisan ayında ilk maaşlarını alma heyecanı yaşayacak. Ancak EYT'linin cebine girecek nakit para sadece maaş olmayacak. Aynı zamanda EYT'lilere bayram ikramiyesi Maaş promosyonu ve Park ödemeleri de yapılacak. Milyonlarca EYT'li ilk maaşları ile beraber 18.000 ile 25.000 TL arasında değişen Toplu para ödemesini de cebine koymuş olacak. EYT'lilerin maaş ödeme tarihleri de belli oldu. listede adı soyadı olan EYT'liler Hemen kontrol etsin çünkü ödemeler bu listeye göre yapılacak.

EYT’LİLERE 25 BİN TL’YE VARAN TOPLU ÖDEME

Milyonlarca EYT'li TBMM’den çıkan ve resmi gazetede yayınlanan karar sonrasında emeklilik başvurularını yaptı. Şimdi maaş ödeme tarihleri heyecanla bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi resmen EYT'lilerin cebi para dolacak. Çünkü EYT'liye 25.000 TL'ye Varan Toplu para ödemesi yapılacak. Emeklilik tahsis numarasına göre verilecek olan ödemeler 18 bin TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Ancak bu ödemelerin tamamı Bayram öncesinde hesaplara geçecek. Yani EYT'liye bayram çifte bayram olarak gelecek.

AYNI ANDA 4 ÖDEME BİRDEN YAPILACAK

EYT emeklileri ilk maaşlarını almanın heyecanını yaşıyor. Nisan ayında en düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte en düşük EYT emeklisi maaşı da 7.500 TL'ye yükselmiş oldu. Buna ek olarak EYT'liye bankalardan da 10.000 TL'nin üstünde promosyon ödemesi veriliyor. EYT'lileri bekleyen diğer bir ödeme ise maaş farkı olacak. Fark ödemeleri ve Bayram ikramiyeleri de eklenince EYT’LİYE yapılacak olan net ödeme neredeyse 25 bin TL'ye ulaşacak.

Nisan ayında ilk maaşlarını cebine koyacak olan EYT'liler bayram öncesi Toplu para ödemesi ile rahat nefes alma imkanı bulacak. Çünkü Ramazan Bayramı öncesi EYT'linin tüm masrafları karşılıksız ve geri ödemesiz olarak karşılanmış olacak. hemen Siz de maaş alacağınız bankayı seçin bayram öncesi hem promosyon ödemesini hem zamlı maaşları hem de zamlı Bayram ikramiyesini cebinize koyun.