GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Bu konut kredisinde 2 sene ödeme yok! 24 ay sonra 0,69 faizle ödemeler başlıyor

Bu konut kredisinden yararlananlar için 2 sene geri ödeme yok. 24 ay sonra ise ödemeler 0,69 faizle yapılıyor. İşte 24 ay geri ödemesiz konut kredisi detayları...

Bu konut kredisinde 2 sene ödeme yok! 24 ay sonra 0,69 faizle ödemeler başlıyor

Türkiye’de ev sahibi olmak gittikçe güçleşirken devlet bu noktada vatandaşı desteklemekten geri durmuyor. Vatandaşları destekleyen konut kredisi kampanyasında tam iki sene geri ödemesiz, sonra ise 0,69 faiz oranları ile ödeme seçeneği başlıyor.  


Özellikle yaşanan büyük felaketin ardından binlerce vatandaş evlerinden olurken ülke genelinde konut fiyatları da fazlasıyla yükseldi. Maddi anlamda zorlanan, ancak kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar içinse devlet kollarını sıvadı. En çok da İstanbul gibi büyük şehirlerin hızlı dönüşüm yapabilmesi adına bu imkan sağlandı.  


2 SENE ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ 


0,69 faizle sağlanacak olan konut kredisi tam 24 ay ertelemeli olarak başlayacak. Bu sayede vatandaşlar maddi anlamda yeterliliklerini 2 sene içinde oluşturabilecek. 2 sene geri ödemesiz konut kredisi limiti ise 1 milyon TL olacak. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, kısa zaman içinde kararın resmiyete döküleceğini belirtti.  


24 AY ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI 


2 yıl boyunca geri ödeme yapılmayacak olan konut kredisinde 0,69 gibi çok düşük bir faiz oranı geri ödemeler başladığı zaman uygulanmaya başlayacak. Minimum sağlanacak olan 1 milyon TL konut kredisi desteğinde öncelikle en acil olan 230 bin konut baz alınacak. Vatandaşlara sağlanacak olan 24 ay geri ödemesiz kredi “İnşaat Yapım Kredisi” adı altında ödenecek.  


YENİ DÜZENLEME İLE 0,60 OLACAK 


Mevcut düzende konut kredileri 0,99 faiz oranı ile sağlanıyor. Ancak yeni düzenleme ile beraber faiz oranı 0,69’a indirilecek. Vatandaşlar için bu indirim ise büyük fayda sağlayacak. Peki, 2 sene ödemesiz konut kredisi geri ödemesi nasıl olacak? 


Konut kredisinin 1 milyon TL olması halinde, 0,69 faiz ile denmeye başladığı zaman aylık taksit tutarı 12.281,22 TL olacak. Toplam geri ödenecek tutar da faiz oranının çok düşük olması sayesinde 1.473.745,88 TL olacak.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor
Cumhurbaşkanı talimat verdi! O kamu bankası vatandaşa para musluklarını açtı Cumhurbaşkanı talimat verdi! O kamu bankası vatandaşa para musluklarını açtı
Ehliyeti olanlar aman dikkat! O tarihe kadar ödenmezse Ehliyeti olanlar aman dikkat! O tarihe kadar ödenmezse
SON HABERLER
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak
Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor! Ziraat Bankası müşterilerine akaryakıt indirimi! Yapan 75 TL indirim kazanıyor!
İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor