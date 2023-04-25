Bu konut kredisinde 2 sene ödeme yok! 24 ay sonra 0,69 faizle ödemeler başlıyor

Türkiye’de ev sahibi olmak gittikçe güçleşirken devlet bu noktada vatandaşı desteklemekten geri durmuyor. Vatandaşları destekleyen konut kredisi kampanyasında tam iki sene geri ödemesiz, sonra ise 0,69 faiz oranları ile ödeme seçeneği başlıyor.



Özellikle yaşanan büyük felaketin ardından binlerce vatandaş evlerinden olurken ülke genelinde konut fiyatları da fazlasıyla yükseldi. Maddi anlamda zorlanan, ancak kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar içinse devlet kollarını sıvadı. En çok da İstanbul gibi büyük şehirlerin hızlı dönüşüm yapabilmesi adına bu imkan sağlandı.



2 SENE ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ



0,69 faizle sağlanacak olan konut kredisi tam 24 ay ertelemeli olarak başlayacak. Bu sayede vatandaşlar maddi anlamda yeterliliklerini 2 sene içinde oluşturabilecek. 2 sene geri ödemesiz konut kredisi limiti ise 1 milyon TL olacak. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, kısa zaman içinde kararın resmiyete döküleceğini belirtti.



24 AY ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI



2 yıl boyunca geri ödeme yapılmayacak olan konut kredisinde 0,69 gibi çok düşük bir faiz oranı geri ödemeler başladığı zaman uygulanmaya başlayacak. Minimum sağlanacak olan 1 milyon TL konut kredisi desteğinde öncelikle en acil olan 230 bin konut baz alınacak. Vatandaşlara sağlanacak olan 24 ay geri ödemesiz kredi “İnşaat Yapım Kredisi” adı altında ödenecek.



YENİ DÜZENLEME İLE 0,60 OLACAK



Mevcut düzende konut kredileri 0,99 faiz oranı ile sağlanıyor. Ancak yeni düzenleme ile beraber faiz oranı 0,69’a indirilecek. Vatandaşlar için bu indirim ise büyük fayda sağlayacak. Peki, 2 sene ödemesiz konut kredisi geri ödemesi nasıl olacak?



Konut kredisinin 1 milyon TL olması halinde, 0,69 faiz ile denmeye başladığı zaman aylık taksit tutarı 12.281,22 TL olacak. Toplam geri ödenecek tutar da faiz oranının çok düşük olması sayesinde 1.473.745,88 TL olacak.