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Bu kampanya Renault'ta yapılmadı; Audi A3 fiyatı şaşkına çevirdi

Premium sedan segmentinin en çok tercih edilen modellerinden Audi A3, yeni fiyatları ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor!

Bu kampanya Renault'ta yapılmadı; Audi A3 fiyatı şaşkına çevirdi

Piyasada uygun fiyatlı sedan bulmanın zorlaştığı bu dönemde, Audi’nin sunduğu kampanya büyük ilgi görüyor. İşte Audi A3 2025 modeliyle ilgili tüm detaylar!

Otomobil dünyasında BMW mi, Audi mi? tartışması yıllardır devam ediyor. Performans odaklı kullanıcılar BMW’ye yönelirken, konfor ve prestij arayanlar için Audi vazgeçilmez bir marka. İşte bu noktada Audi A3, premium segmentin giriş modeli olarak lüks, konfor ve sportifliği bir arada sunuyor.

📌 C Sedan kategorisinde yer alan Audi A3, hem sıfır hem de ikinci el piyasasında oldukça güçlü bir model. Dayanıklı yapısı ve yüksek talep görmesi sayesinde ikinci elde değer kaybı yaşamadan kolayca satılabiliyor.


Audi A3 2025 Güncel Fiyat Listesi

Yeni Audi A3 fiyatları büyük kampanyalar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle sunuluyor. İşte güncellenmiş Audi A3 2025 fiyat listesi:

🚗 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

💰 Fiyatı: 2.517.612 TL

🚗 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic PI

💰 Fiyatı: 3.060.528 TL

🚗 2.0 Turbo FSI 333 hp S tronic PI

💰 Fiyatı: 5.629.413 TL

🚗 2.5 Turbo FSI quattro 400 hp S tronic

💰 Fiyatı: 8.199.489 TL

Kaynak: AUDİ A3 FİYAT LİSTESİ

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