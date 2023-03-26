Bu kampanya kaçmaz! Sadece bir SMS ile 800 TL hemen hesaplarda!

Halkbank’ın yaptığı açıklama çerçevesinde müşteriler bir SMS ile 800 TL kazanıyor. Halkbank’ın Parafpara hediye kampanyasına katılım için tek SMS yetiyor. Resmi internet adresinden yapılan açıklamada harcarken kazandıran bir kampanya duyurusu yapıldı. Halkbank, Parafpara kampanyası kapsamında vatandaşlara 800 TL hediye ediyor. Peki, Halkbank Parafpara kampanyasına nasıl katılabilirsiniz? Halkbank kampanya detayları neler? İşte Halkbank 800 TL Parafpara kampanyası detayları...



Son 2 – 3 yıldır ülkemizdeki olumsuzlar nedeniyle ürün ve hizmetlerde hiç tahmin edilmeyen zamlar gerçekleşti. Gelen yüzde yüzü fazlasıyla aşkın zamlar sebebiyle vatandaşların alım gücü tamamen düştü. Marketin ve bankaların sunduğu indirim kampanyalarını vatandaşlar çok sıkı bir şekilde takip etmeye başladı. Market indirimleri ve banka kampanyaları için vatandaşlar olabilecek en uygun yerlerin araştırmasını yapıyor. Halkbank’ın harcadıkça kazandıracak Parafpara kampanyası kapsamında ise vatandaşlar avantajlı olacak.



Halkbank market alışverişlerine 800 TL Parafpara hediye!



Halkbank, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamasıyla duyurdu. 20 Nisan tarihine kadar gerçekleştirilen alışverişlerde 800 TL’ye kadar Parafpara hediyesi sunulacak. 20 Nisan 2023’e kadar yapılacak olan yurt içi market harcamalarında 2.500 TL ve üzerinde harcayan müşteriler 200 TL hediye kazanacak. 20 Nisan’a kadar yapılacak ikinci ve üçüncü alışverişlerde de 250 ile 350 TL hediye Parafpara yatacak. Toplamda 800 TL’ye kadar Halkbank Parafpara hediye edecek.



Halkbank Parafpara kampanyasına nasıl katılım sağlanır?



Halkbank müşterilerinin SMS ile MARKET boşluk kartın son 6 rakamını yazıp 3404 numarasına SMS göndermesi yeterli. Böylelikle kampanya katılımı başlamış olacak. Katılım sağlandıktan sonra yapılacak ilk alışveriş 200 TL, ikinci 250 TL ve üçüncü 350 TL, toplamda 800 TL kazandıracak. Böylelikle evinizin tüm ihtiyaçlarını alırken aynı zamanda da kazanç sağlayabileceksiniz.