Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var

Fiili hizmet zammı sayesinde bazı meslek grupları hem yaş haddinden önce emekli oluyor hem de bağlanan maaşlar daha yüksek oluyor. Üstelik geçmişe dönük haklar da geri alınabiliyor!

🔍 Nedir Bu Fiili Hizmet Zammı?

Fiili hizmet süresi zammı, belirli riskli ve yıpratıcı işlerde çalışanların her yıl için ekstra prim günü kazanmasını sağlayan özel bir SGK uygulamasıdır. Bu ilave günler hem prim gününü artırır hem de emeklilik yaşını düşürür. Sonuç: Daha erken ve daha yüksek maaşla emeklilik!



⚙️ Hangi Meslekler Erken Emekli Eder?

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamasına göre, fiili hizmet zammı uygulamasına dahil olan bazı meslek grupları şunlardır:

Çimento, cıva, cam fabrikaları Her yıla +60 gün Yıpranma payı yüksek

Asit & cilalama işleri Her yıla +60 gün Kimyasal maruziyet var

Döküm & metal fabrikaları Her yıla +60-90 gün Fiziksel yoğunluk ve tehlike

Demir-çelik sanayi Her yıla +90 gün Ağır sanayi olarak kabul ediliyor

Yeraltı maden işçiliği Her yıla +180 gün En yüksek prim avantajı

🛠️ Yüksek Emekli Maaşı da Cabası!

Erken emekli olmakla birlikte bu kişiler, yüksek prim günleri sayesinde daha yüksek emekli maaşı alıyor. Yani sadece erken değil, aynı zamanda daha avantajlı bir emeklilik mümkün.



📝 Geçmişe Dönük Haklar Nasıl Alınır?

Birçok çalışan bu haktan haberdar değil. İşverenler de bazen SGK’ya gerekli bildirimleri yapmadığı için fiili hizmet zammı devre dışı kalabiliyor. Ancak bu durum düzeltilebiliyor. Çünkü SGK’ya yapılan itirazlarda süre sınırlaması yok! Kaç yıl geçerse geçsin hak talebi yapılabiliyor.

Kaynak: SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları ve SGK resmi mevzuat