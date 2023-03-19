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Bu hataya düşmeyin! EYT’li olan ve çalışmaya devam etmek isteyenlere uyarı! Uzmanlar açıkladı!

EYT’li olan ve çalışmaya devam isteyenlere uyarı! Uzmanlardan arka arkaya açıklama geldi! İşte EYT’li olup da çalışmaya devam etmek isteyenlere uzman açıklamalarının detayları...

Bu hataya düşmeyin! EYT’li olan ve çalışmaya devam etmek isteyenlere uyarı! Uzmanlar açıkladı!

Gelen son dakika açıklamalarında Resmi Gazete’de yayımlanıp EYT kapsamında emeklilik hakkı elde edenlere uzmanlardan uyarı geldi. EYT yasasıyla beraber 2 milyon 250 kişinin emeklilik haklarını elde edeceği belirtildi. Ancak EYT’li olup da çalışmaya devam etmek isteyenlere arka arkaya uyarı yapıldı. Bu hataya düşmemek için EYT’liler dikkatli olmalı! İşte EYT’li olup da çalışmaya devam edeceklere detaylar... 


EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki düzenleme Meclis’ten geçtikten sonra 5 milyona yakın EYT bekleyen vatandaş sevindi. EYT başvuruları süreci tüm hızıyla devam ederken düzenlemeye dair bazı detaylar tekrar gündeme çıktı. Bu noktada EYT’lilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği merak edildi. Hem işçilerin hem de işverenlerin kafası karışık. Peki, EYT’li vatandaşa işveren ne yapacak? Uzmanlar konunun detaylarıyla ilgili açıklama yaptı ve ‘Sakın bu hataya düşmeyin’ diyerek uyardı. Peki 2023 EYT maaşları ne kadar olacak? 2023 EYT ilk maaşları ne zaman yatacak? 


EYT’li olup da çalışmak isteyenlere dikkat!  


Milyonlarca EYT’li vatandaş yasadan sonra ne yapması gerektiği konusunda hala kafa karışıklığı yaşıyor. Konuya dair önemli detaylar ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Filiz Metin’den geldi ve “EYT’liler ve işverenler neleri merak ediyor?” başlığıyla yazdığı yazıda yanıtları paylaştı. Filiz Metin yazıda şunları vurguladı: 


“Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili hususlarda kanun 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı. 5 milyon vatandaş ise düzenlemeyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bini emekli olacak. Kanunda şartlara sahip olanlara süre sınır olmayacak. Başvurular ise e-devlet ve SGK üzerinden gerçekleştirilecek. 


Önemli uyarıda bulundu: Bu hataya düşmeyin! 


Filiz Metin, ayrıca yaptığı açıklamalarda “EYT çerçevesinde emekliliğe başvuru yapan kişilerin hukuki durumu nasıl olacak? Emekli olup çalışmaya devam edecek vatandaşların durumu nasıl olacak? Süreç devam ederken işveren ve çalışanın karşılıklı hak ve yükümlülükleri neler, emekli olan kişinin aleyhine bir durum var mı? Emekli olduktan sonra çalışma hayatına devam edilirse ne olur? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmesem olur mu?” sorularına da yanıt verdi.  


İşverenlere dair merak edilen sorulara da cevaplar geldi. Filiz Metin, öncelikle şunları belirtti:  


“Çalışma hakkı Anayasal bir hak ve görev olduğu için kimse çalışmaya ya da çalışmamaya zorlanamaz. Bu nedenle emekliliğe başvuran çalışanların müracaat edip etmeme kararları kendilerine aittir.” 


EYT maaşı ne kadar? EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?  


EYT maaşı ortalama olarak 8 bin 733 TL’yken, en az emekli 5 bin 811, en fazla ise 12 bin 389 TL alacaktır. İlk EYT maaş ödemesi Nisan ayında gerçekleştirilecek. 

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