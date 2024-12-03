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Bu hafta hangi yatırım aracı kaç para kazandırdı? Borsa, altın, euro ve dolar...

Bu hafta yatırımcıların gözdesi olan yatırım araçları arasında farklı performanslar kaydedildi. Borsa İstanbul, döviz ve altın piyasasındaki değişimler, yatırımcılara farklı kazanç fırsatları sundu. İşte haftanın öne çıkan yatırım araçları ve performansları:

Bu hafta hangi yatırım aracı kaç para kazandırdı? Borsa, altın, euro ve dolar...

Borsa İstanbul’da Yükseliş

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %1,07 artış gösterdi. BIST 100 endeksi, haftalık seyrinde en düşük 9.575,85 puanı görürken en yüksek 9.744,57 puana ulaştı. Endeks, önceki hafta kapanışına göre %1,07'lik bir artışla 9.652,00 puandan haftayı tamamladı.

Altın Fiyatlarında Gerileme

Altın piyasası bu hafta yatırımcısına kaybettirdi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %1,17 düşüşle 2.965 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını ise %1,15’lik bir düşüşle 20.115 TL’den işlem gördü. Çeyrek altının satış fiyatı da haftalık bazda %1,17 azalarak 4.966 TL’ye düştü.

Döviz Piyasasında Hareketlilik

ABD doları ve Euro, yatırımcısına kazandıran döviz türleri arasında yer aldı.

ABD Doları, %0,42 değer kazanarak haftayı 34,6950 TL’den kapattı.

Euro ise %1,76 artış göstererek 36,6660 TL seviyesine yükseldi.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Kazandırdı

Yatırım fonları bu hafta %1,37, emeklilik fonları ise %1,57 oranında değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran %2,48 ile “Hisse Senedi” fonları oldu.

Yatırımcıların her hafta değişen piyasa koşullarını takip ederek portföylerini yeniden şekillendirmesi önem taşıyor. Borsa, döviz ve altın piyasasında görülen bu değişimler, piyasa dinamiklerinin ne kadar hızlı değişebileceğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: gazeteoku özel haber

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