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Bu fiyatlar akıl alır gibi değil! 5 litre ayçiçek yağı böyle indirim görmedi!

Böyle indirim daha önce görülmedi! Akıl almadık indirimde 5 litrelik ayçiçek yağı damga vurdu! İşte 5 litrelik ayçiçek yağı indirimi yapan o market...

Bu fiyatlar akıl alır gibi değil! 5 litre ayçiçek yağı böyle indirim görmedi!

Asgari ücret, memur ve emekli zammı derken diğer yandan da gıda, giysi, mobilya, beyaz eşya, kira, fatura derken zamlar aldı başını gitti. Vatandaşlar artık nereden daha uygun fiyatlı bir şey alıp kar ederim derdine düştü. Gelen indirim haberleri de bir hayli önem taşımaya başladı. Özellikle de ayçiçek yağındaki büyük zam indirimleri kovalatmaya başlattı. Peki, 5 litre ayçiçek yağı fiyatı hangi markette büyük indirime uğradı? 


Ayçiçek yağı indirimi şok etti 


Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen büyük zamlardan sonra vatandaşlar indirim haberini duyunca kulak kesiliyor. 5 litrelik ayçiçek yağında ilk kez böyle bir indirim fırsatı o markette görüldü... 


2022 senesinde başlayan büyük zamlarla birlikte ayçiçek yağı zamları dudak uçuklatır kıvama geldi. Evin olmazsa olmazı, her yemeğin vazgeçilmezi olan yağlarda indirim dört gözle beklenir oldu. İşte beklenen haber sonunda geldi.  
Onur Market “Şaka herhalde” dedirtti 


Ayçiçek yağının 5 litrelik fiyatını tam olarak 149,99 TL’ye düşüren Onur Market yaptığı bu indirim ile “Şaka herhalde” dedirtti. Stokları bitmeden evinize doldurun!  

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