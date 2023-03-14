Bu fırsat kaçmaz! Promosyon 35 bin TL oldu, o banka gemileri yaktı

Bankaların promosyon yarışı sürerken kazanan emekliler ve kamu çalışanları oluyor. Adeta uzun süreden beri birbiriyle büyük bir rekabet halinde olan bankalar, daha fazla müşteri toplayabilmek adına muslukları sonuna kadar açıyor. Bir bankadan daha Maaş promosyonu kampanyası geldi. Bu defa rakamlar arşa çıktı. O banka kamu çalışanlarına 35 bin TL Maaş promosyonu ödeyecek. Anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. işte kamu çalışanlarına yüksek promosyon veren bankalar…

Bankalar, emekli ve kamu kurumlarında çalışanlara binlerce liralık promosyon fırsatı sunmaya devam ediyor. Özellikle 3 yıllık sözleşme karşılığında verilen banka promosyonları her geçen gün artıyor. yeni bir promosyon müjdesi haberi daha geldi. Kamu kurumları ve bankalar arasında yapılan son anlaşma ile verilecek olan Maaş promosyonu 35.000 TL'ye kadar yükseldi. Üstelik sadece 3 yıllık sözleşme imzalamak yeterli oluyor. O bankadan bugün duyuru yapıldı. imzalar atıldı 35 bin TL promosyon ödemesi Mart ayında hesaplara geçiyor. işte bankaların kamu çalışanlarına verdiği güncel promosyon ücretleri…

YAPI KREDİ PROMOSYONU ARŞA ÇIKARDI

Bankaların promosyon kampanyasında en yüksek rakam geldi. Yapı Kredi Bankası 2023 yılının en yüksek promosyon fırsatını sundu. Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ yetkilileri ile masaya oturan Yapı Kredi Bankası, kurum çalışanlarına 35.950 TL promosyon ödemek için anlaşmaya vardı. Anlaşma 3 yıllık maaş sözü karşılığında sağlandı. Yapı Kredi ve BOTAŞ yetkilileri arasında imzalar atılırken promosyon ödemesi için tarihler de açıklandı.

2023 YILININ EN YÜKSEK PROMOSYONU OLDU

Yapı Kredi Bankası'nın BOTAŞ personeline ödeyeceği bu promosyon aynı zamanda 2023 yılının en yüksek promosyonu olma özelliğini de taşıyor. 35.950 TL promosyon ödemesi yapacak olan Yapı Kredi Bankası ödemeleri Mart ayı içinde BOTAŞ çalışanlarının hesaplarına aktaracak. net promosyon anlaşması sağlayan Yapı Kredi Bankası aynı zamanda kurum çalışanlarına düşük faizli kredi fırsatı da sunuyor. 15 Mart tarihinden itibaren başlayacak olan promosyon ödemelerinin tek seferde hesaplara geçeceği öğrenirdi. Aynı zamanda BOTAŞ çalışanları Yapı Kredi Bankası'ndan kredi kartı kullanmaları durumunda da ekstra Bonus kazanacak.

BOTAŞ yaptığı ihale usulü promosyon Anlaşması'nda kazananın Yapı Kredi Bankası olduğu öğrenilirken BOTAŞ çalışanları da aldıkları promosyondan son derece memnun. Çünkü 2023 yılında en yüksek promosyon anlaşması bu oldu. Geçirdiğimiz yıl rekor ise Anadolu üniversitesindeydi. Anadolu Üniversitesi ve Vakıfbank arasında yapılan anlaşma doğrultusunda üniversite çalışanlarına 42.500 TL promosyon ödemesi yapılmıştı.