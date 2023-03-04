Bu defa hesap Bağdat'tan dönmeyecek! Ara zam kesinleşti, zamlı emekli maaşları tek tek hesaplandı

Milyonlarca emekli, maaşlarına gelecek ek ve ara zam miktarını merakla takip ediyor. Özellikle seçim öncesinde maaşlara ek zam yapılacağı iddiaları Son günlerde çok konuşuluyordu. Ancak deprem felaketi nedeniyle Bu konuşmalar biraz ertelendi. Peki, emekli maaşlarını araz zam gelecek mi? emekleyen insanda ek zam var mı?

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşların maaşları ocak ayında artmıştı. Enflasyon oranında açıklanan zamma ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da refah payını açıklamış ve artış %30 Olarak belirlenmişti. Emekli maaşlarına yapılan %30 artış ilk etapta emekliler için iyi gibi göründü ancak enflasyon rakamlarının her geçen gün yükselmeye devam etmesi ile birlikte bu zam oranı yeterli gelmedi. Şimdi emekliler maaşlarına yeni bir iyileştirme yapılmasını bekliyor. Özellikle seçim öncesinde EYT'nin de kabul edilmesiyle birlikte emeklilerin ara zam beklentisi arttı. Çünkü hükümetin seçimden önce emeklinin talebini de yerine getireceği tahmin ediliyor. Peki, Emekliye ne kadar ek zam gelecek? Emekli maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARINA ARA ZAM GELECEK Mİ?

EYT'nin gündemden çıkması ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam haberlerinde. Bir süredir emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağı iddia ediliyor. Özellikle Mart ayında maaşlarda zam olacağı konuşuluyordu ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin nedeniyle birçok görüşme rafa kaldırıldı. Şimdi ise seçimlerin yaklaşması ile beraber emeklinin umutları arttı.

1300 TL İNTİBAK ZAMMI GÜNDEMDE

Emekliye ek zam gelecek mi gelmeyecek mi soruları yoğun bir şekilde arama motorunda araştırılıyor. Çünkü Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 2000 sonrası emekliler için bir müjde gelebilir. Çünkü 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşları 2000 yılı öncesi emekli olanlara göre daha düşük. Arada bulunan gelir adaletsizliğinin kaldırılması için de yeni bir hamle yapılması gerekiyor. Türkiye Emekliler Derneği bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce mektup yazmıştı.

Yazılan mektupta 2000 yılı sonrası emekli olanlar için 1300 TL intibak zammı talep edildi. Uzun süreden beri intibak zammı gündeme geliyor ve konuşuluyor Ancak bir türlü hayata geçmedi. Emekliler de bir an önce zammın hayata geçirilmesini istiyor. Genel seçimlerin yaklaşıyor olması sebebiyle bu defa umutlar son derece yüksek. Seçim öncesinde emekliye böyle bir müjde de verilebilir. Ayrıca Bayram ikramiyesine de zam yapılmasıyla seçimden önce emeklinin gönlü alınabilir.