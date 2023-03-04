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Bu bankanın promosyonu emeklileri mest etti! Böyle promosyon görülmedi!

Hala emekli promosyonunu almayan kişiler yaşadı! O banka emekli promosyonuyla adeta bayram ettirecek! İşte emekli promosyonunda çığır açan banka detaylar...

Bu bankanın promosyonu emeklileri mest etti! Böyle promosyon görülmedi!

Ülkemizdeki ekonomik problemler sebebiyle birçok sıkıntı yıkıcı ve hızlı darbelere sebep olabilmektedir. Genellikle bu noktada emekli kesim çok etkilemektedir. Emeklilik koşullarına bağımlı olmadan, enflasyondan ve satın alma gücü olarak etkilenen vatandaşlar, zamlarla beraber hayat pahalılığından fazlasıyla etkilenmektedir. Gitgide vatandaş ekonomik anlamda daha çok zorlanmaktadır.  


Emekli vatandaşlar içinse özel bankaların birçoğu çok iyi kampanyalar sunmaktadır. Kamu bankaları ve özel bankalar bu noktada bir yarış halindeyken bankaların birçoğu emekli vatandaşlar için birçok rahatlık sunmaktadır. Bu rahatlıklardan birisi de maaş promosyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizdeki deprem felaketinin ardından vatandaşlar ekonomik olarak daha büyük bir sıkıntının içine düşmüştür. Emekliler için bankalar promosyon miktarını güncellerken maaş hesaplarını da taşımalarını istemektedir.  


Vatandaşların birçoğu maaş hesabını taşıyarak olabilecek en yüksek maaş promosyonunu almak istiyor. Vatandaşlara 20.000 TL’ye kadar maaş promosyonunu sunan bankalar ise 3 sene kendi bankalarında kalma şartını koşmaktadır. Emekli maaşınızı taşıdığınız banka ise size bu noktada maaşınıza göre en yüksek promosyonu sunmaktadır. 

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