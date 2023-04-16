Bu ay maaşlar zamlı yatacak! Çalışan vatandaşlara ek ödeme!

Maaşına ek ödeme isteyen vatandaşlar için bu ay bir fırsat doğuyor. Bu ay maaşları zamlı almak isteyen vatandaşlara Ramazan Bayramı mesaisi tutarıyla daha fazla maaş yatacak. Normal mesai ücretinin yüzde 150 fazlasını Ramazan Bayramı’nda mesai yapan vatandaşlar alacak. Üç günlük bayram izni bir taraftan sabırsızlıkla beklenirken, kimi vatandaş içinse ek mesai ücreti olarak görülebiliyor. Peki, ek mesai ücreti Ramazan Bayramı’nda ne kadar? Ramazan Bayramı ek köprü izni nedir? İşte detaylar...



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı’nda tatil yapmak için sabırsızlanan milyonlarca çalışan teyit etmek amaçlı Ramazan Bayramı’nın ne zaman olduğuna bakıyor ve ona göre planlarını yapıyor. Peki, arife ne zaman? Ramamzan bayramı kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor?



Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan Cuma. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı’nın diğer günleri ise hafta sonuna denk geliyor.



RAMAZAN BAYRAMI ÇALIŞAN HAKLARI NELERDİR?



Kamu ve özel sektör çalışanlarının en çok araştırdığı konulardan birisi de Ramazan Bayramı izni ve Ramazan Bayramı’nda çalışanların haklarının neler olduğu. Yıllık izin ile beraber Ramazan Bayramı’nı birleştirmeyi tercih eden bazı çalışanlar tatil yapabiliyor. Bir kısım vatandaş ise bayramda çalışmak zorunda kalıyor. Ancak kanuna göre Ramazan Bayramı’nda çalışanların yüzde 150 fazla mesai ücreti alması gerekmektedir.



KÖPRÜ İZNİ NEDİR?



20 Nisan Perşembe, arife günü izne çıkmak isteyen vatandaşlar için işverenin köprü izni verebileceği söyleniyor. Trafik kalabalığına kalmadan yola çıkmak isteyen vatandaşlar için köprü izni perşembe, yani arife gününden izin kullanabilmek anlamına geliyor.



RAMAZAN BAYRAMINDA ARİFE GÜNÜ ÇALIŞILIR MI?



Ramazan Bayramı’nda arife günü çalışmak zorunlu? Konusuna dair birçok araştırma mevcut. Çoğunlukla özel sektörde yarım gün çalışma yapılmaktadır. Kamu kuruluşları için de bu aynıdır. Bu çalışma süresi için de normal mesai ücreti verilir.



TELAFİ ÇALIŞMASI EN FAZLA 3 SAAT



Ramazan Bayramı’nda çalışılamayacağı için öncesinden ya da sonrasından köprü izni kullanmak isteyen vatandaşlar için önümüzdeki 2 ay içinde maksimum 3 saat olmak koşulu ile telafi çalışması yaptırılabilmektedir.