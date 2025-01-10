Bu araçlar 200 Bin TL! 2. el piyasasının kelepir otomobilleri!

Sıfır kilometre araç fiyatlarının yüksekliği, ikinci el araç pazarına olan ilgiyi artırmış durumda. Bu noktada, uygun fiyatlı otomobillerin peşinde olanlar için 200 bin TL bütçeyle alınabilecek seçenekler dikkat çekiyor. 2025 yılına yaklaşırken, uygun fiyatlı ikinci el araçlar hala rağbet görmekte ve pazarın en çok aranan segmentlerinden biri olmaya devam ediyor.

200 Bin TL Bütçeyle Alınabilecek İkinci El Araçlar

İkinci el otomobil piyasasında bütçesi kısıtlı olanlar için 200 bin TL civarında alabilecekleri bazı modeller şu şekilde sıralanıyor:

2000 Model Fiat Uno 1.4 ie: 150.000 TL

2006 Model Ford Fiesta 1.4 TDCi Sport: 160.000 TL

2004 Model Dacia Solenza 1.4 Clima: 155.000 TL

2001 Model Suzuki Swift 1.3 GLX: 200.000 TL

2004 Model Lada Vega 1.5: 165.000 TL

2004 Model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 270.000 TL

2007 Model Fiat Palio 1.3 Multijet Active: 290.000 TL

2008 Model Tata Marina 1.4 TDi Comfort: 200.000 TL

2000 Model Hyundai Accent 1.3 LX: 210.000 TL

İkinci El Araç Piyasasında Değişen Dinamikler

İkinci el otomobil fiyatları son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi. Hem sıfır kilometre araçların fiyatlarının yükselmesi hem de talebin artması nedeniyle, ikinci el otomobil pazarında daha fazla seçenek bulunmakta. Ancak, fiyatların hızla artması, bütçesi sınırlı olan alıcılar için zorluk yaratabiliyor. Bu bağlamda, tüketiciler, 200 bin TL'lik bütçe ile alabilecekleri eski model araçlar konusunda araştırmalarına devam ediyor.

Kaynak: Gazeteoku.com