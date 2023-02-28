Brent petrol fiyatı düşüşe geçti! Akaryakıtta indirim olacak mı? 1 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol varil fiyatının düşüşe geçtiği öğrenilince akaryakıt fiyatları merak edildi. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki düşüş fiyatı pompada iki kere etkisini göstermişti. Ham petrol değişmeden, son günlerde 82 dolar bazında alıcı buldu. Yakıt fiyatlarında bir düşüş ya da artış gözlenmedi. 1 Mart benzin fiyatları ne kadar? 1 Mart otogaz ne kadar? Akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...



Bir hafta akaryakıt fiyatları sabit kalırken en son zam 14 Şubat tarihinde gelmişti. Ardından 23 ve 24 Şubat tarihlerinde benzin ile motorine arka arkaya indirim gelmişti. 48 kuruş benzinde, 63 kuruş motorin grubunda indirim yapılmıştı.



1 Mart için zam ya da indirim henüz yok



Akaryakıt sektörü temsilcilerinin verdiği bilgiye göre henüz akaryakıt fiyatlarında düşüş ya da artış beklenmiyor.



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları Anadolu Yakası’nda litre başına benzin 20,42 TL, LPG 11,73 TL, motorin ise 20,61 TL. Avrupa Yakası’nda ise benzin 20,45 TL, motorin 20,67 TL, LPG 11,99 TL.



Ankara’da ise benzinin litre fiyatı 20,76 TL’den satış görürken, motorin 21,02 ve LPG de 11,99 TL.



İzmir’de akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: Benzinde fiyat 20,72 TL iken motorin 21,08 ve LPG 11,76 TL.