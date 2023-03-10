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Brent petrol düştü, akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda! 11 Mart benzin, motorin ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı 80,9 dolara düştü. Akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda! EPGİS akaryakıt fiyatları güncel hali ne kadar? 11 Mart benzin, motorin, LPG ne kadar olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları detayları...

Brent petrol düştü, akaryakıt fiyatlarına indirim kapıda! 11 Mart benzin, motorin ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrolün varil fiyatının 80,9 dolara düşmesiyle birlikte petrol talebinin azalmasına dair endişeler vuku buldu. ABD ve AB merkez bankalarındaki ekonomik yavaşlama ve faiz politikalarının yürütülmesi nedeniyle oluşan endişeler sebebiyle petroldeki düşüş merak konusu. Peki, LPG, benzin ve motorin indirim gördü mü? Akaryakıt indirimi yapılacak mı? 10 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? 11 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte akaryakıt fiyatlarına dair detaylar... 


Akaryakıt fiyatlarına dair araştırmalar her gün yapılıyor. Zira petrolde iniş çıkışlar bitmediği gibi pompaya yansıyan fiyatlar da her geçen gün değişebiliyor. Dün 84 dolara çıkan Brent petrol varil fiyatı 10 Mart’ta 81,59 doları gördü. Son olarak ise 80,9’u gördü. Bu da benzin, motorin ve LPG’de indirimin kapıda olduğunun işareti olarak yorumlandı. Peki, akaryakıt indirimi olacak mı? 


11 Mart motorin, benzin, LPG indirim olacak mı? 


Brent petroldeki bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. Ancak şu an gelen resmi bir açıklama yok. Şu an için 11 Mart akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak: 


İstanbul’da motorinin fiyatı 21,57 TL iken Ankara’da 21,97 TL’den satışta. İzmir’de ise motorinin litre fiyatı 22,04 TL’den satılıyor. 


Benzin fiyatlarında ise İstanbul 20,50 TL’den satış yaparken, Ankara’da 20,86 TL’den satış görüyor. İzmir’de ise benzinin litresi 20,83 TL’den satılıyor.  


Diğer il ve ilçelere göre 11 Mart akaryakıt fiyatları birbirinden farklı olabilmektedir. Ancak büyükşehirler bazında ufak değişimler söz konusudur.  

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