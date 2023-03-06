Böyle yapılandırma görülmedi! Meclis’ten bomba bir borç silme onayı geldi

TBMM Genel Kurulu’nda vergi borçlarının yapılandırılmasına dair görüşme bu hafta toplanacak. Önümüzdeki hafta netleşecek olan yapılandırmadan sonra vatandaşlar rahatlıkla borçlarından kurtulacak. Teklifin onaylanmasının ardından bazı borçlar da silinecek. İşte yapılandırma teklifine dair merak edilen detaylar...

EYT’nin yasalaşmasının ardından Meclis’teki en önemli konulardan birisi de merakla beklenen yapılandırma oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu paketi “Borç yapılandırma paketi” olarak duyurmuştu. Yapılandırmaya prim, vergi, köprü geçiş paraları, trafik cezası, KYK ile GSS borçları, adli ve idari para cezaları ile belediyelere olan su, çevre temizlik, emlak verigisinin de dahil olduğu belirtilmişti.

YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILIYOR

Vergi affına dair çalışmalar 7 Mart Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri gerçekleştikten sonra vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

BU SEFER 48 AY

Türkiye’nin bu zamana kadar olan en kapsamlı yapılandırma paketinin onay almasıyla gümrük müdürlükleri, vergi daireleri, il özel idareleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelere borçların hepsi tamamen yapılandırılabilecek. Bu çerçevede de 362 milyar TL borç tam 48 ayda ödenebilecek.

BORÇ KAPSAMI NASIL OLACAK?

14 milyon vatandaşın sabırsızlıkla beklediği yapılandırmaya dahil olan borçlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar olanları kapsayacak.

CEZALAR TAMAMEN SİLİNECEK

Trafik idari para cezaları gibi sürücülere uygulanan cezalarla aktif olan cezalar tamamen silinecek. 7,6 milyon vatandaşın tam 4,6 milyar TL borcu siliniyor.

2 BİN TL ALTI BORÇLAR SİLİNİYOR

Yapılandırma teklifi kapsamında olan 2 bin TL altındaki bütün borçlar silinecek. Bahsi geçen GSS, KYK borçları, vergiler, trafik ve köprü geçiş cezaları, idari ve adli para cezaları, belediyelere borçlar bu yapılandırma kapsamında olacak.

2 bin TL altı olan borçlar silinirken diğer borçlar için 48 ay taksit uygulanabilecek. Ayrıca peşin ödeme yapmak isteyen kişilere tam olarak yüzde 90 oranında indirim de yapılacak. Eğer geçmiş yapılandırmalarda borç ödenememiş ise de yüzde 20 oranında peşin ödemede yine indirim sağlanacak. Her türlü faiz, gecikme zammı, gecikme cezaları da tamamen siliniyor.

7 Mart Salı günü Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzalaması gerekiyor. Ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren yapılandırma tamamen yürürlüğe girecek ve başvurular başlayacak.