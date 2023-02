Böyle ödeme görülmedi! Tam 12.460 TL’yi anında hesaplardan çekin!

Emekli vatandaşlara Halkbank’tan müjde geldi. Halkbank maaşını kendi bankasından alanlara 12.460 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Emekliler maddi gereksinimlerini kolay şekilde atlatacak. Halkbank’ın yapacağı emeklilere acil ödemeler 36 aya varan vade imkanıyla yapılacak.



Halkbank emekli ödemeleri şartları



Halkbank’ın emekli vatandaşlara yapacağı 12.460 TL ödeme detaylarına dair bazı şartlar var. Bu şartlardan öncelikli olan emekli vatandaşların banka müşterisi olması. Halkbank kredi şartlarını karşılayan vatandaşlar görülmemiş düşük faizler ile hesaplarından nakit parayı kullanabilecekler. Emekli vatandaşlara sunulan fırsatlar bitmiyor. Parasal anlamda bir ihtiyacınız kalmayacak.



Emekli vatandaşlara 12.460 TL başvuru nasıl yapılacak?



Halkbank emekli ödemeleri için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Halkbank kredi ödemeleri için başvurunuzu yaptıktan sonra anında ödeme hesabınıza geçmektedir. Emekli vatandaşlar Halkbank şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Halkbank mobil üzerinden yapacağınız başvuru ile de 12.460 TL ödemeyi alabilirsiniz. Kredi onaylandığı an hesabınıza geçen ödemeyi istediğiniz her an kullanabilirsiniz.



Halkbank ihtiyaç kredisini kullanan emekli vatandaşlar kendi aylıklarına oranla ödemelerini yapabilmektedir. Kolay ödeme ve uygun faiz imkanları ile Halkbank’tan alacağınız kredi miktarı kredi notuna ve maaş miktarına oranla da artabilmektedir.