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Böyle fiyat daha gelmez: 517.900 TL'ye sıfır Hyundai i10!

Sıfır kilometre otomobil almak isteyenler için yeni fırsatlar gün yüzüne çıkıyor. Otomobil sektörü, müşterilere sunduğu cazip kampanyalarla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Hyundai, i10 modeli için özel indirimler sunarak otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Böyle fiyat daha gelmez: 517.900 TL'ye sıfır Hyundai i10!

517.900 TL'ye sıfır Hyundai i10 fiyatları oldukça şaşırtıyor. Otomobil fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlar, birçok müşterinin sıfır kilometre araç alımını zorlaştırdı. Ancak otomobil firmaları, devlet destekleri ve özel kampanyalarla fiyatları aşağı çekmeyi başarıyor. Bu kampanyaların başında Hyundai'nin i10 modeli geliyor. Sıfır kilometre araçlar için sunulan bu indirimler, araç satış rakamlarını da olumlu yönde etkiliyor.

ÖTV'siz Araç Alımının Avantajları

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, belirli koşullara sahip müşteriler için sıfır kilometre araç alımında büyük avantajlar sağlıyor. Özellikle yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar, ÖTV'den muaf olarak araç satın alabiliyor. Bu durumda, araç fiyatı üzerinden yüzde 40-45 oranında bir indirim uygulanıyor. Böylece, sıfır kilometre otomobil sahibi olmak çok daha uygun hale geliyor.

Hyundai i10 İçin Güncel Fiyatlar

Hyundai, i10 modelinde sunduğu çeşitli seçeneklerle müşterilerin karşısına çıkıyor. 2024 model yılı için belirlenen güncel fiyatlar ise şu şekilde:

2024 Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump benzin manuel: 483.900 TL

2024 Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump benzin Otomatik (AMT): 517.900 TL

2024 Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style benzin Otomatik (AMT): 530.100 TL

2024 Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk benzin Otomatik (AMT): Fiyat açıklanmadı

Bu fırsatlar, Hyundai i10 modelini sıfır kilometre araç almak isteyenler için cazip bir seçenek haline getiriyor. İndirimlerden yararlanmak isteyenler, yetkili bayilerde detaylı bilgi alabilirler.


Kaynak: Gazeteoku

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