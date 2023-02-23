Böyle fırsat 40 yılda bir! PTT faizsiz kredi veriyor! 10 maaş faizsiz kredi alma fırsatı!

2016 senesinde daha öncede yapılan 10 maaş faizsiz kredi fırsatı ve 3 maaş avans kredisi tekrar gündemde. 2023 seçimlerinden önce yapılan anketlerde Ak Parti oylarının düştüğü görülünce yeni ekonomi destek paketleri de hazırlanmaya başlanmıştı. Şimdiyse emeklilerin bütçesinin rahatlamak için 10 maaş kredi, sıfır faizi ile verilecek. Aylık taksit ödemeleri de maaşın alındığı banka üzerinden kendiliğinden kesilecek denmişti.



PTT’den emeklilere 10 maaşlık sıfır faizli kredi



Emeklilere özel olarak yapılan bir diğer düzenleme ise 3 maaşlık avans ödemesiydi. Emeklilere hazırlanan pakette nakit avans ödemesi 3 maaş olarak yer alacak ve emekli maaşı üzerinden 36 ay boyunca kesilecek. Nakit ihtiyacı için emeklilerin problemi tamamen çözülmüş olacak. Geri ödemeler rahat taksitler ve faizsiz olarak ödenebilecek. 3 maaş avans hemen ödenirken, ödemeler ise maaş gününde 36 aya bölünerek alınacak.



PTT 80.000 TL ödeme yapacak



Kredi almak isteyen kişilerin en büyük problemi özellikle yüksek faizler. Devlet de bununla ilgili olarak çalışmalarını PTT üzerinden sunduğu kredi ile yapıyor ve vatandaşlara kolaylık sağlıyor. PTT üzerinden sunulacak 80 bin TL kredi desteğine başvurmak için PTT internet adresini kullanabilir ya da şubeye giderek başvuru yapabilirsiniz. PTT mobil üzerinden de gerçekleştirebileceğiniz kredi başvurusu ile istediğiniz kredi miktarını alabilirsiniz.