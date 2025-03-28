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Böyle emekli olanlar dikkat! SGK maaşınızı kesip tüm parayı geri istiyor!

SGK sahte sigortalılıkla mücadelede yeni bir adım atarak, emeklilik başvurularında sahte prim dönemlerini tespit ediyor.

Böyle emekli olanlar dikkat! SGK maaşınızı kesip tüm parayı geri istiyor!

Yapılan incelemeler sonucu sahte sigortalı olduğu belirlenenlerin emeklilik hakları iptal edilirken, özellikle emekli olduktan sonra yapılan tespitlerin maliyetinin çok daha ağır olduğu vurgulandı. İşte detaylar…

Sahte Sigortalılık Tespit Edilirse Ne Oluyor?

SGK’nın geliştirdiği dijital sistemler, çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri kolayca tespit edebiliyor. Bu durumda, sahte sigortalılık süreleri emeklilik hesaplamasından çıkarılıyor ve ilgili primler SGK’ya gelir olarak kaydediliyor. Örneğin, 5.000 prim günüyle emeklilik başvurusu yapan bir kişinin 1.000 günlük süresinin sahte olduğu anlaşılırsa, prim günü 4.000’e düşüyor. Kişi, emeklilik şartlarını karşılamak için eksik günü tamamlamak zorunda kalıyor.

Uzmanlar, bu durumdakilerin borçlanma, çalışmaya devam etme veya isteğe bağlı sigorta seçenekleriyle kayıp günleri telafi edebileceğini belirtiyor. 

Böyle emekli olanlar dikkat! SGK maaşınızı kesip tüm parayı geri istiyor!

Emeklilik Sonrası Tespit: Maaş Kesintisi ve Geri Ödeme Şoku

Sahte sigortalılık tespiti emeklilik sonrasına denk gelirse, sonuçları çok daha kritik. SGK, bu durumda kişinin emekliliğini iptal ediyor, maaşını kesiyor ve yasal faizle birlikte tüm emekli ödemelerini (maaş, ikramiye, sağlık harcamaları) geri istiyor. Örneğin, 5 yıldır emekli maaşı alan biri için geri ödeme tutarı, ciddi bir mali yük oluşturabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor: “İsteğe Bağlı Sigorta ile Güvenli Adım Atın”

Sahte sigorta riskine karşı uzmanlar, prim açığını kapatmak isteyenlere isteğe bağlı sigorta öneriyor. Ancak dikkat edilmesi gereken kritik bir kural var: Son 7 yılda 1.260 günü aşan isteğe bağlı sigorta prim ödeyen SSK’lılar, Bağ-Kur’lu sayılıyor ve Bağ-Kur şartlarına tabi tutuluyor. Bu durum, emeklilik yaşı ve prim günü hesaplamasını değiştirerek beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor.

Çözüm Ne?

Prim Eksikliğinde Yasal Yollar: Borçlanma (askerlik, doğum vb.) veya isteğe bağlı sigorta ile prim tamamlama.

SGK İncelemesi Öncesi Kontrol: Ekspertiz hizmetleriyle prim günlerinizi önceden kontrol ettirin.

Şeffaf Kayıt Dönemi: Çalışmadığınız işyerlerinde adınızın geçmediğinden emin olun.

Not: SGK işlemlerinizle ilgili detaylı bilgi için resmi kurum kanallarını veya sosyal güvenlik uzmanlarını ziyaret edin.

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