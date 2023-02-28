BOTAŞ’tan açıklama yapıldı! İndirim geldi! Mart itibariyle elektrikte indirim

BOTAŞ, Mart ayından başlayarak üretim amaçlı olan gazın toptan satış ücretinden %20, sanayi kuruluşları içinde %20 ile %26,12 aralığında bir indirim yapılacağını açıkladı.



Mart ayından itibaren başlayacak indirim için BOTAŞ, sanayi kuruluşlarında yüzde 20,95 ile 26,12 aralığında, elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatı içinse yüzde 20 kadar indirim yapılacağını belirtti.



BOTAŞ, indirimle ilgili tarife tablosunu ise resmi internet adresinden duyurdu.



Elektrik ve sanayi amaçlı gazda indirim var



Mart ayında doğalgazda yapılacak indirim mesken aboneleri için sabit olacak, elektrik üretim amacı için kullanılan ve sanayi aboneliklerinde indirime gidilecek.



BOTAŞ, şu an konut tüketicileri için gaz dağıtımının Mart ayında 1.000 metreküp için 4 bin 80 TL olduğunu ifade etti.



Kademe 1 için sanayi aboneliklerinde tarife 1000 metreküpte 7 bin 124 TL iken, 2. kademe içinse bu fiyat 1000 metreküpte 11 bin 850 TL.



Bu fiyatlar elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküpte 12 bin TL olarak belirlendi. Fiyatlar doğalgazda aylık olarak hesaplanmaktadır.



Mesken aboneliklerine dair ise henüz indirimle ilgili bir haber gelmedi. Şu an konutlar için indirim yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.