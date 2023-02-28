GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

BOTAŞ’tan açıklama yapıldı! İndirim geldi! Mart itibariyle elektrikte indirim

BOTAŞ açıklama yaptı. Mart ayından itibaren elektrik üretiminde indirime gidilecek! Elektrikte indirim yapılıyor. İşte elektrik indirimine dair detaylar...

BOTAŞ’tan açıklama yapıldı! İndirim geldi! Mart itibariyle elektrikte indirim

BOTAŞ, Mart ayından başlayarak üretim amaçlı olan gazın toptan satış ücretinden %20, sanayi kuruluşları içinde %20 ile %26,12 aralığında bir indirim yapılacağını açıkladı. 


Mart ayından itibaren başlayacak indirim için BOTAŞ, sanayi kuruluşlarında yüzde 20,95 ile 26,12 aralığında, elektrik üretim amaçlı gazın toptan satış fiyatı içinse yüzde 20 kadar indirim yapılacağını belirtti.  


BOTAŞ, indirimle ilgili tarife tablosunu ise resmi internet adresinden duyurdu. 


Elektrik ve sanayi amaçlı gazda indirim var 


Mart ayında doğalgazda yapılacak indirim mesken aboneleri için sabit olacak, elektrik üretim amacı için kullanılan ve sanayi aboneliklerinde indirime gidilecek.  


BOTAŞ, şu an konut tüketicileri için gaz dağıtımının Mart ayında 1.000 metreküp için 4 bin 80 TL olduğunu ifade etti.  


Kademe 1 için sanayi aboneliklerinde tarife 1000 metreküpte 7 bin 124 TL iken, 2. kademe içinse bu fiyat 1000 metreküpte 11 bin 850 TL. 


Bu fiyatlar elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküpte 12 bin TL olarak belirlendi. Fiyatlar doğalgazda aylık olarak hesaplanmaktadır.  


Mesken aboneliklerine dair ise henüz indirimle ilgili bir haber gelmedi. Şu an konutlar için indirim yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memur ve emekliyi zıplatacak zam! Yüzde 45 maaş zammı için tarih verildi Memur ve emekliyi zıplatacak zam! Yüzde 45 maaş zammı için tarih verildi
Emekli bayram ikramiyesine okkalı zam! Zamlı ikramiye o tarihte emeklinin hesabında olacak Emekli bayram ikramiyesine okkalı zam! Zamlı ikramiye o tarihte emeklinin hesabında olacak
Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Kimse bunu beklemiyordu! Emekliye ikramiye şoku: Duyan emekli bu haberle yıkılacak Kimse bunu beklemiyordu! Emekliye ikramiye şoku: Duyan emekli bu haberle yıkılacak
İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın! İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın!
SON HABERLER
Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor! Promosyonunuzu hala almadıysanız şans sizden yana! 17.000 TL promosyonu duyuran banka hemen hesaplara yatırıyor!
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Kira desteği 3000 TL'ye yükseldi, başvuru için son günler Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi! Kira desteği 3000 TL'ye yükseldi, başvuru için son günler
BOTAŞ’tan açıklama yapıldı! İndirim geldi! Mart itibariyle elektrikte indirim BOTAŞ’tan açıklama yapıldı! İndirim geldi! Mart itibariyle elektrikte indirim
Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım Asgari ücretli, emekli, ihtiyaç sahibi! Herkese tek şartla 7500 TL – 15.000 TL nakit yardım
Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi Mart ayında emekli piyango vuracak! Promosyon ödemeleri az önce güncellendi
7.500 lira nakit para anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı alan kişiler hemen başvurun 7.500 lira nakit para anında hesaplara yatıyor! Emekli maaşı alan kişiler hemen başvurun
İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın! İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın!
Milyonlarca emekli bu destekten yararlanabilecek! Mart ayında hemen başvurun! Milyonlarca emekli bu destekten yararlanabilecek! Mart ayında hemen başvurun!