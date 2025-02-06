Borsada işlem gören ünlü şirket iflas etti

irketin KAP'a yaptığı açıklamada, proje kapsamında müşterilerin dairelerini iade etme taleplerinin karşılanması amacıyla 640 dairenin geri alındığı, bu süreçte müşterilerin alacak faizlerinin ödenmesi sonucu şirketin nakit kaynaklarında ciddi eksilinme yaşandığı ifade edildi. Bu durum, şirketin hem mali yapısını hem de tüm muhataplarını zor bir duruma soktu.

Konkordato Başvurusu ve Mahkeme Kararı

Yaşanan finansal sıkıntılar çerçevesinde konkordato talepli başvuruda bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05 Şubat 2025 tarihinde üç aylık geçici mühlet tanındı. 2025/113 E. sayılı dosya kapsamında, geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve ilgili tedbir kararları uygulanmaya konulmuştur. Bu karar, şirket faaliyetlerinin aksamaması ve nakit akışının düzenli hale getirilmesi için kritik önem taşımaktadır.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim, açıklamalarında, şirketin 16 milyar TL'lik öz varlıklarını koruma altına almayı ve müşterilerin alacaklarını makul vadelere yayarak Innovia 4 inşaatını tamamlamayı hedeflediğini belirtti. Bu stratejik adımlar, yaşanan finansal zorlukların aşılması ve şirketin sürdürülebilir yapısının yeniden inşa edilmesi amacıyla planlanmaktadır. Şirket, devam eden süreçte tüm faaliyetlerin aksamasız sürdürülmesi ve gerekli önlemlerin titizlikle uygulanması yönünde çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Müşteri Talepleri ve Hukuki Süreç

Açıklamalarda, müşterilerin iflas istemli alacak davası açma niyetinde oldukları ve şirketin iflas tehdidi altında tutulduğu da belirtildi. Bu durum, yaşanan mali sıkıntıların hukuki boyutunun da gündeme geldiğini ortaya koyuyor. Şirket yönetimi, ilgili süreçlerin titizlikle yönetilerek, tüm tarafların haklarının korunmasına yönelik adımların atılacağını ifade etti.