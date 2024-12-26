GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Borcu olanlara 50.000 TL nakit destek! Bankadan değil, PTT'den!

PTT, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip bir kredi fırsatı sunuyor. 50.000 TL’ye kadar olan bu finansal destek, esnek ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik maaşını PTT’den alan emekliler için 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı da mevcut.

Borcu olanlara 50.000 TL nakit destek! Bankadan değil, PTT'den!

PTT Kredisi Başvuru Şartları ve Detayları

Başvuru Şartları:

Krediden 18 yaşını doldurmuş ve 80 yaşını aşmamış vatandaşlar yararlanabilir. Maaşını PTT’den alan emekliler için üst limit 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı aşmamalıdır.

Esnek Vade Seçenekleri:

12, 24 ve 36 ay vadeli ödeme planları ile kredi, bireylerin finansal ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Faiz Oranları:

Faiz oranları %3,19’dan başlayarak %6,99’a kadar değişiklik göstermektedir. Faiz oranları, PTT’nin anlaşmalı olduğu ING, Aktif Bank, DenizBank, TEB ve Burgan Bank gibi bankalarla belirlenir.

Kredi Tahsis Ücreti:

Kullanılan kredi tutarının binde beşi kadar tahsis ücreti alınır.

Borcu olanlara 50.000 TL nakit destek! Bankadan değil, PTT'den1

Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT, kredi başvurusunda bulunmak isteyenler için şubeler üzerinden işlem yapılmasını zorunlu kılıyor. PTT’nin mobil bir uygulaması bulunmadığından dolayı, en yakın PTT şubesine giderek kredi başvuru talebinizi iletebilirsiniz. Başvuru sonrasında olumlu sonuç alınırsa SMS ile bilgilendirilir ve kredi tutarınız kısa sürede hesabınıza aktarılır.

PTT N Kolay Emekli Kredisi

Emekli maaşını PTT’den alan bireyler için özel olarak sunulan bu kredi, %3,19’dan başlayan faiz oranları ve 100.000 TL’ye varan limitleriyle dikkat çekiyor. 3 yıl vadeye kadar taksit seçenekleriyle ödemelerinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Kaynak: PTT Bank Resmi Sitesi 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor