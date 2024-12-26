Borcu olanlara 50.000 TL nakit destek! Bankadan değil, PTT'den!

PTT Kredisi Başvuru Şartları ve Detayları

Başvuru Şartları:

Krediden 18 yaşını doldurmuş ve 80 yaşını aşmamış vatandaşlar yararlanabilir. Maaşını PTT’den alan emekliler için üst limit 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı aşmamalıdır.

Esnek Vade Seçenekleri:

12, 24 ve 36 ay vadeli ödeme planları ile kredi, bireylerin finansal ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Faiz Oranları:

Faiz oranları %3,19’dan başlayarak %6,99’a kadar değişiklik göstermektedir. Faiz oranları, PTT’nin anlaşmalı olduğu ING, Aktif Bank, DenizBank, TEB ve Burgan Bank gibi bankalarla belirlenir.

Kredi Tahsis Ücreti:

Kullanılan kredi tutarının binde beşi kadar tahsis ücreti alınır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT, kredi başvurusunda bulunmak isteyenler için şubeler üzerinden işlem yapılmasını zorunlu kılıyor. PTT’nin mobil bir uygulaması bulunmadığından dolayı, en yakın PTT şubesine giderek kredi başvuru talebinizi iletebilirsiniz. Başvuru sonrasında olumlu sonuç alınırsa SMS ile bilgilendirilir ve kredi tutarınız kısa sürede hesabınıza aktarılır.

PTT N Kolay Emekli Kredisi

Emekli maaşını PTT’den alan bireyler için özel olarak sunulan bu kredi, %3,19’dan başlayan faiz oranları ve 100.000 TL’ye varan limitleriyle dikkat çekiyor. 3 yıl vadeye kadar taksit seçenekleriyle ödemelerinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Kaynak: PTT Bank Resmi Sitesi