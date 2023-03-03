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Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak

Borçlulara bayram müjdesi geldi! Borçları tamamen bitirip cepleri rahatlatacak kampanya 3 bankadan geldi! İşte 3 bankanın borçlulara kampanyasının detayları...

Borçlulara bayram geldi! Nefes aldıracak destek ödemesi başladı, o bankalara başvuran alacak

Halkbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi ile borç kapatma kredisinde büyük kampanya başlattı.

Halkbank, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası hem borç kapatma kredisinde hem de ihtiyaç kredisinde yeni kampanyalarla müşterilerine kolaylık sağlıyor. Üç banka müşterilerine ve müşterisi olmak isteyenlere başvuru yapmaları halinde 50.000 TL’ye kadar kredi vereceğini, bunun da kredi borçlarını kapatmak da kullanılabileceğini açıkladı. Emekli aylığı alan vatandaşlar için ise bu tutar çok daha yüksek olacak.

Birçok vatandaşın çeşitli yerlere biriken borçlarını taksit taksit ödemesi zor oluyor. Az miktarda da olsa çok yere olan borçlar hem zihnen hem de maddi olarak vatandaşları yoruyor. Bunun için Garanti BBVA, Halkbank ve Ziraat Bankası kampanyalar başlattı. Borç kapatma kredisi ya da bireysel ihtiyaç kredisi çerçevesinde başvuru yapılabilecek kampanya sayesinde vatandaşlar borçları tek çatı altında toplayabilecek. Daha iyi tarafı ise bu borçların kendilerine uygun şekilde ödeme tablosunu oluşturabilecek olmaları.

GARANTİ BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU

Mart ayı sonuna kadar Garanti BBVA müşterilerine ve müşterisi olmak isteyen vatandaşlara son zamanlardaki maddi açıdan zorlu günler nedeniyle düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. Vatandaşlar 50.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisini alarak bütçelerine uygun şekilde geri ödeme yapabilecekler. Garanti Bankası’ndan alınacak bireysel kredinin hesaba geçmesi için Garanti BBVA müşterisi olması gerekmektedir. Garanti internet şubesi ya da Garanti BBVA mobil uygulamasından başvurular yapılabilmektedir. Ayrıca isteyen kişiler en yakın şubeye giderek işlemlerini hızlı biçimde halledebilmektedir.

HALKBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank üzerinden bireysel başvuruda bulunarak alacağınız borç kapatma kredisi ya da ihtiyaç kredisi ile tüm borçlarınızı tek çatıda toplayabilirsiniz. 50.000 TL’ye varan kredi miktarı ile ödemelerinizi halleder ve ardından düşük faizlerden yararlanarak kendinize uygun şekilde planladığınız geri ödeme planını uygulayabilirsiniz. Cepleriniz rahat şekilde ödemeleri yapar ve ihtiyaçlarınızı daha rahat karşılamaya devam edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Ziraat Bankası düşük faizli borç kapatma kredisi ile 50.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler ya da olmak isteyenler Mart ayı boyunca sürecek olan kefilsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisinden yararlanarak borçlarını kapatabilir. Vade imkanını kendi bütçenize göre planlayarak rahat şekilde geri ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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