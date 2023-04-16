Borçlu kimse kalmayacak! 50.000 TL ödeme o vatandaşlar için ayrıldı!

2023 yılında gelinen noktada vatandaşlar temel ihtiyaçlarını ancak karşılıyorken ani maddi sıkışıklıklarda sağdan soldan borç para almak mecburiyetinde kalıyor. Bir noktadan sonra ipin ucu kaçınca çeşitli yerlere olan borçlar karışıklıklara sebep olabiliyor. Buna ek olarak taksite bölünmüş durumda olsa bile ödeme miktarları yüzünden cepler boş kalabiliyor.



Vatandaşların maddi anlamda zorlanmadan borçlarını kapatabilmesi adına destek kampanyası çıktı. QNB Finansbank müşterilerine özel borç kapatma kredisi sundu. Bu kredi kapsamında ise faiz oranları her bankadan çok daha düşük tutuldu. QNB Finansbank faiz oranları açısından ve ödeme seçenekleri bakımından en uygun bankalardan birisi olarak bilinir. Peki, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? QNB Finansbank kredi çekme şartları nelerdir? İşte QNB Finansbank borç kapatma kredisi konusunda tüm detaylar haberimizde...



QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞVURUSU



QNB Finansbank üzerinden borçlarını kapatmak için kredi çekmek isteyen vatandaşlar için hazırlanan kampanyada çok düşük faiz oranları mevcutken başvurular da hızlı bir şekilde internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. QNB Finansbank ile yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvuruları birkaç dakika içinde sonuçlanırken saniyeler dolmadan ödeme hesaplara geçiyor.



QNB Finansbank üzerinden alınacak olan kredi miktarı 50 bin TL’den fazla da olabilmektedir. Ancak bu durumda kredi notu ve sigorta kullanım süresi gibi etkenler ortaya çıkmaktadır.



QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI



QNB Finansbank ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlar için 50.000 TL tutara yalnızca 1,44 faiz oranı verilmektedir. 12 ay vadeli olarak alınan 50 bin TL için durum böyleyken, 24 ay vade halinde faiz oranı 1,79 gibi yine diğer bankalardan çok daha düşük bir tutardadır. 50 bin TL’ye 36 ay vade istenmesi durumunda birçok banka faiz oranlarını çok fazla yükseltirken QNB Finansbank yalnızca 2,09’a yükseltmektedir.



36 ay taksitli 50 bin TL’de aylık ödeme 2.159,72 TL’dir ve toplam geri ödeme 77.999,92 TL’dir.



24 ay vadeli alınan 50 bin TL’de aylık ödeme 2.715,21 TL’dir ve toplam geri ödeme tutarı 65.415,04 TL’dir.



12 ay vadeli alınacak olan 50 bin TL’de ise aylık tutar 4.670 TL iken, toplam geri ödenecek tutar yalnızca 56.291,20 TL’dir.