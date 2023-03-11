Borçlarını sıfırlamak isteyenlere büyük fırsat! Halkbank inanılmayacak kampanya yaptı!

Borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara Halkbank şok edecek bir kredi kampanyası başlattı. Farklı yerlere borçlarınız varsa ve ödemeler artık cebinizde nakit bırakmıyorsa bu fırsat çok işinize yarayacak. Halkbank, görülmeyen kampanya ile 6 ay ertelemeli bir borç kapatma kredisi başlattı. Vatandaşların tüm borçlarını kapatmak için alacağı bu kredi uygun ödeme koşulları ile sizi dertlerinizden kurtaracak.



Kamu bankası Halkbank’tan borç kapatma kredisi



Kamu bankası olan Halkbank, büyük bir borç kapatma kredisi kampanyasına imza attı. Borç kapatma kredisini Halkbank’tan alan vatandaşlar 6 ay boyunca taksit ödemeyecekler. Nakit kredi ile borçlar tek çatıda toplanabilecek ve uygun ödeme koşulları sağlanacak. Borçlu vatandaş kalmaması adına başlatılan kampanyada 6 ay geri ödeme olmayacak.



Halkbank borç kapatma kredisi şartları



Enflasyonun artışıyla zamların beraberinde gelmesi sayesinde vatandaşlar gün geçtikçe sıkıntı yaşamaya başladı. Belli bir noktadan sonra farklı yerlere olan borçları ödemek ceplerde nakit bırakmayınca çözüm Halkbank’tan geldi. 6 ay geri ödemesiz borç kapatma kredisi veren Halkbank, uzun vade sayısı avantajını da vatandaşlara sağlayacak.



Vatandaşların artık ihtiyaçlarını karşılarken borç içinde yüzmesi nedeniyle nefes alamaz hale geldiği son zamanlarda birçok kişi artık borçların yükünden kurtulmak istiyor. Halkbank verdiği borç kapatma kredisinde ise 6 ay sonra ilk taksiti ödemeye imkan sağlıyor. En büyük avantajı bu olan ödemeyle vatandaşlar bütün borçları kapatırken artık ceplerinde para da kalıyor.



Halkbank borç kapatma kredisi başvurusu



Halkbank borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar için başvurular internet bankacılığı üzerinden ya da cep telefonu aplikasyonlarından gerçekleştirilebiliyor. Kredi borç toplamınızı yaptıktan sonra size uygun krediyi almak için en yakın şubeye de danışabilirsiniz. Ödemenizi aynı gün içinde hesabınızdan alabilirsiniz.