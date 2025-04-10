Borçlara veda zamanı; Af yasasıyla vatandaş ferahlayacak!

Bu düzenlemeler arasında sicil affı ve borç kapatma kredisi modelinin yanı sıra, memurlar, esnaf ve ev hanımları gibi farklı gruplara yönelik ek destekler de yer alıyor. Aşağıda, tüm detaylarıyla bu destek paketlerini, başvuru süreçlerini ve sağladığı avantajları bulabilirsiniz.

Sicil Affı ile Kara Listeden Kurtulma Fırsatı

Kredi kartı borçları ve diğer ödenmemiş borçlar nedeniyle bankaların kara listesine giren vatandaşlara yönelik olarak getirilen sicil affı, geçmiş borçların yeniden yapılandırılmasını sağlıyor. Bu uygulamanın temel avantajları şu şekilde özetlenebilir:

Borç Yeniden Yapılandırma: Geçmişteki borçlar, yeniden yapılandırılarak vatandaşlara finansal özgürlük kapısı açılıyor. Kara listede yer alanlar için ödeme planları gözden geçirilerek, kredi ve finansman imkanlarına yeniden erişim mümkün hale geliyor.

Ticari İşletmelerin Canlanması: İşletmeler de bu af sayesinde finansal hareketliliğini artırarak yeniden büyüme sürecine girebilecek. Sorunlu kredilerin azaltılması, bankalar için de olumlu sonuçlar doğuruyor. Hem borçlular hem de bankalar açısından kazan-kazan durumu yaratacak olan sicil affı, ekonomik sıkıntılarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi: Tek Çatı Altında Borç Yönetimi

Torba yasa kapsamındaki düzenlemeler arasında öne çıkan bir diğer uygulama ise, devlet destekli borç kapatma kredisi modeli. Bu model, dağınık borçların tek bir çatı altında toplanarak yönetilmesini hedefliyor. Detaylar şu şekilde:

Kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri ve diğer ödenmemiş borçlar birleştirilerek, daha yönetilebilir bir yapı oluşturuluyor. Düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planları ile bireysel borçlular ve küçük işletmelere finansal yüklerinden kurtulma imkanı sunuluyor.

Kamu Bankalarının Katılımı: Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarının dahil olduğu bu model, geniş kitlelere ulaşarak ekonomik sıkıntılarla mücadelede etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Desteklerin Genel Çerçevesi

Sicil affı ve borç kapatma kredisi düzenlemeleri, torba yasa kapsamında sunulan destek paketlerinin sadece bir kısmını oluşturuyor. Diğer önemli düzenlemeler arasında:

3600 Ek Gösterge: Memurlar için maaş artışı ve emeklilik avantajları sağlanarak, kamu çalışanlarının yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Bağ-Kur Prim İndirimi: Esnaf ve kendi işini yapan vatandaşlar için prim kolaylıkları sunuluyor; bu sayede emeklilik sürecinde ek avantajlar elde edilebiliyor. Sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesiyle, ev hanımlarına da emeklilik haklarında iyileştirmeler getiriliyor.

Bu destekler, milyonlarca vatandaşın ekonomik yaşamına olumlu katkılar sağlayarak, finansal özgürlüğün ve ekonomik hareketliliğin artmasına zemin hazırlıyor.

Kaynak: Güncel bilgilere ulaşmak için TBMM Resmi İnternet Sitesi ile Kamu Bankalarının duyurularını yakın takip edin