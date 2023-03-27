Borçlar Siliniyor! 13 Madde Meclis’te Yasalaştı! Borcu olanlar nefes aldı

Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla beraber 3 bakanlık da öncü ederek geniş kapsamlı borç yapılandırması planlandı. Cumhurbaşkanı Resmî Gazete’ye imza atarak bu yapılandırma yürürlüğe girdi. Bu yapılandırmalar resmi gazetede yayımlandı. Yasa, birçok konuyu içinde barındırıyor. İşlenen trafik cezaları, otoyol cezaları, vergiler ve belediyelere olan tüm borçlar dahil olmak üzere birden fazla maddeler yer almaktadır. 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde kalan borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için ilk başvuru tarihi 31 Mayıs’ta başlayacaktır. İlk taksitleri ödemesi ise 30 Haziran’da başlayacak. Silinecek olan borçlar nelerdir? Yasalaşan 13 madde ne? İşte en çok merak edilen sorunun cevapları…

13 Madde ve Detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Belediyelerin borç yapılandırma imkanları ve yapacakları değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı. İşte 13 madde ve detayları. Yürürlüğe giren 13 madde şu şekildedir:

31 aralık 2022 tarihinden öncesine sahip olunan borçlar 48 taksit ile ödenebilecek.

Başvurular 31 mart tarihinde başlayıp, ilk taksit ödemeleri ise 30 Haziran da başlayacak.

Mevcut olan borçlar peşin ödenirse yurtiçi tutarının %90ından vazgeçilecek

Mevcut borç idari para cezası ise asıl alınacak paradan %25 indirim sağlanacak

vergi dairelerinde borcunuz 2.000 TL’nin altında ise bu borç silinecek

Trafik cezalarında uyuşturucu, alkol ve drift gibi büyük trafik ihlalleri dışında verilen ceza puanları silinecek.

Sürücülerin elinden alan ehliyetler geri verilecek.

Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan Temmuz ayının sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak

Depremzedelerin daha öncesinde sahip olduğu Ve şu an kullanılamayacak hale gelen ev ve araçların üzerindeki haciz kaldırılacak

Deprem bölgesinde bulunan mükellefler ek vergiden muaf olacaklar

Esnaflardan harç talep edilmeyecek

Çalışanlarına maddi yardım yapan işverenler, 50.000 tl’ye kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.

Kurum vergisinden mükellef olan Kişilerden tek seferlik ek vergi alınacak fakat depremden etkilenen kurumsal vergide mükellef olan kişiler bul vergiden kapsam dışı sayılacak.

31 Aralık 2022 Dönüm Noktası Olacak

Kanun, 31 aralık 2022 tarihine göre esas alınacaktır. Mükelleflerce birden fazla sebeple noksan beyan edilmiş ya da beyan dışı edilmiş geçmiş yıl gelirinin belli tutar ve oran dahilinde beyan edilmesi sağlanacak. Depremden etkilenen vatandaşlara daha fazla ayrıcalık tanınacak. Depremden etkilenen çalışanlara yardım amaçlı prim ve vergi kesintisi yapılmayacak. Araç ve ev sahibi olan depremzedeler emsal kira bedelinden muaf tutulacak. Depremde yıkılıp kullanılamaz hale gelen konutlar ve kullanılamaz durumuna gelen araçlar için üzerinde bulunan vergi ve hacizler kaldırılacak.

Borçlar Nasıl Öğrenilir?

Merak edilen bir diğer konu ise kayıtta olan borçları öğrenme. Borcunuzu öğrenmek için internet üzerinden vergi dairesine giriş yapmalısınız. Vergi dairesine giriş yapmak için e devlete sahip olmamız gerekmektedir. Girişinizi tamamladıktan sonra hem borcunuzu görebilir dilerseniz de borcunuzu ödeyebilirsiniz. Giriş yaparken öncelikli olarak TC kimlik numaranızı daha sonrasında anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini girmeniz yeterli olacaktır.

Taksit Sayısı Ne Olacak?

Ticaret Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Belediyeler ve SGK gibi Devlet dairelerinde Ödenecek ilk taksit tutarının 31 Mayıs 2023e kadar , diğer taksitlerin ise Mayıs ayından sonraki zamanlarda 48 eşit taksitle ödeneceği bilinmekte. Taksitli ödeme şartı o şekilde olacaktır. Hesaplanan tutarı İlk taksit ödeme süresi içerisinde ödemeniz halinde katsayı uygulanmayacak ve tutarın %90’ının Tahsilinden vazgeçilecek. İdare para cezasına sahip olan kişiler ise %20 indirimden yararlanacak. Yapılan düzenlemeye göre borçlar: 12,18,24,36 ve 48 eşit taksitte ödenebilecek. Bu taksit seçenekleri başvuru yapacağınız zaman karşınıza çıkacaktır. Size uygun olan taksit seçeneğini işaretleyebilirsiniz.