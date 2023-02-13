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Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek

Borcu olanlara nakit destek müjdesi geldi. Hem özel bankalar hem de kamu bankaları nakit verecek. 50.000 – 60.000 – 70.000 TL düşük faizli borç kapatma kredisi için başvurular az önce başladı.

Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek

Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek. Kamu bankaları ve özel bankalar devreye girdi. Nakit ihtiyacı olan herkes için duyuru geldi. Düşük faizli ve uzun vadeli borç kapatma kredisi sağlanacak. Devlet destekli verilecek olan borç kapatma kredisinde faiz oranları ise en dibe çekildi. 19 bankanın ortak kararı ile borcu dağ gibi olanlar derin bir nefes alacak. Başvuru için acele edin, 28 Şubat son tarih…

Borç yükünden kurtulmak isteyenlere müjde! 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek verilecek. Kamu bankaları ve özel bankalar düşük faizli borç kapatma kredisi kampanyalarını bu sabah açıkladı. Başvuru yapan herkese 50.000 – 60.000 – 70.000 TL nakit destek sağlanacak. Borç kapatma kredisi faiz oranı ise kişilerin kredi notuna göre belirlenecek. Ancak bankalar 1,69 – 1,79 aralığında sabit faiz oranı uygulaması da yapıyor. Borçlarınızı tek bir çatı altında toplayarak bu yükten kurtulmak isterseniz acele edin. İşte düşük faizli borç kapatma kredisi veren bankalar…

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ve özel bankalar tarafından ortaklaşa başlatılan düşük faizli kredi kampanyasında başvuru detayları da açıklandı. Hem devlet bankalarına hem de özel bankalara şubeler ve mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla başvuru yaparak kredi paketinden faydalanmak mümkün olacak. Borç kapatma kredisi vade sayısı ise aldığınız miktara göre 24 ay ila 36 ay arasında değişiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Borç kapatma kredisi başvuru şartları da merak konusu oldu. Acil nakit ihtiyacı ya da borcu olan herkes için bankalar kredi politikalarına göre borç kapatma kredisi veriyor. Genel kredi başvuru şartları ise şöyle:

TC vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Düzenli gelire sahip olmak

Kredi notu 1200 puan ve üstü olmak

Bu şartları taşıyanlar 50.000 – 60.000 – 70.000 TL düşük faizli borç kapatma kredisi için kamu bankalarının şubelerine ya da özel bankalara giderek başvuru yapabilecekleri gibi mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla da hızlı başvuru imkanından yararlanabilirler. Başvurusu onaylanan kişilerin ise en yakın şubeye giderek ödeme alması gerekiyor.

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