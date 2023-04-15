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Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok

Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok. İşte faizsiz nakit para desteği veren bankadan tüm detaylar...

Borç para arayanlara o banka faizsiz verecek! Eşten dosttan istemeye gerek yok

Türkiye İş Bankası, güzel bir kampanya ile geldi. 20 bin TL faizsiz nakit desteği sunan İş Bankası 30 Nisan’a kadar kampanyayı sunuyor. İhtiyacı olan tüm vatandaşlara faizsiz verilecek olan 20 bin TL nakit ödeme için müşteri olmayanlar hemen olabilir. Peki, İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi için şartlar neler? İş Bankası faizsiz 20 bin TL kredi detayları neler? 


Müşteri olmayanların şubeye gitmeye dahi gerek kalmadan faizsiz 20 bin TL nakit desteğinden faydalanabilecektir. İşCep mobil uygulamasını yükleyerek, oradan birkaç dakikada “Müşteri Olmak İstiyorum” kısmından işlemleriniz tamamlanabilmektedir. İşte İş Bankası faizsiz 20 bin TL kampanyasının detayları... 


İŞ BANKASI FAİZSİZ 20.000 TL  


İş Bankası müşterileri ve bu kampanya için müşteri olan herkes 20 bin TL faizsiz nakitlerini alabilmektedir. Kampanya katılımı için son tarih 30 Nisan 2023’tür. Müşteri olduktan sonra kredi kartınız ile 20 bin TL’ye kadar nakit çekimini tamamen faizsiz yapabilir ve taksitlere bölerek rahatlıkla ödeyebilirsiniz. 


20 bin TL’ye kadar olan nakdi 2 seferde ve belirlenen limiti geçmeyecek biçimde çekebilmektesiniz. Kredi kartının onaylanmasından sonra işlemlerinizi hemen ATM ya da İşCep üzerinden hallederek nakit probleminizi çözebilirsiniz.  


Başvuru yaptıktan sonra kredi kartı tarafınıza 2 hafta içinde gönderilmektedir. Ancak kredi kartınız gelmeden İşCep üzerinden hesabınızı görüntüleyebilir ve aktif şekilde kullanabilirsiniz. Maximum Mobil üzerinden kredi kartınız size ulaşmadan kart limitinin yarısını faizsiz ve taksitli nakit avans olarak kullanabilirsiniz.  


5 AY VE DAHA FAZLA VADE İMKANI 


5 ay vadeli olarak çekeceğiniz taksitli nakit avans işlemi için herhangi bir faiz uygulanmamakla birlikte 5 aydan fazla vadesi olma durumunda belirlenen faiz oranları uygulanmaktadır. Kampanya müşteriler ve müşteri olacaklar için yalnızca tek seferlik kullanılabilmektedir.  


30 Nisan tarihine kadar kredi kartı başvurusunu yapıp alanlar 1 sene boyunca istedikleri zaman kampanyadan yararlanabilmektedir. Kredi kartı başvurusunu yapmak için son tarih 30 Nisan 2023’tür.  


Kampanyaya dahil kartlar ise İş Bankası Bireysel Kredi Kartları ve Ticari Kartlardır. İş Bankası’nın vergi kartı, aidatsız kredi kartı KGF kartı ya da İş Bankası bayi kartı için kampanya geçerli değildir. 

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