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Bölge bayram ediyor; Adeta petrol fışkırıyor

Türkiye, enerji güvenliğini artırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için petrol keşif ve üretim çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bölge bayram ediyor; Adeta petrol fışkırıyor

Yerli ve milli enerji projelerine yapılan yatırımlar, ülkenin enerji harcamalarını dengelemeyi ve stratejik bir enerji merkezi olma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda son dönemde elde edilen petrol ve doğal gaz keşifleri, Türkiye'nin enerji tarihinde dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Karadeniz Doğal Gazı ve Gabar Petrolü: Enerji Bağımsızlığına Katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz’de doğal gaz ve Gabar’da petrol keşiflerinin Türkiye için tarihi bir önem taşıdığını belirtti. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

Karadeniz doğal gazı: Bugün 3 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.
Gabar petrol sahası: Günlük üretim kapasitesi 70 bin varil seviyesinde.
Bayraktar, Gabar sahasında günlük üretim hedefinin 100 bin varil olduğunu vurgulayarak, bu keşiflerin enerji bağımsızlığı yolunda atılan dev adımlar olduğunu ifade etti.

Gabar Petrol Sahası: Enerji ve Umudun Yeni Adresi

Bakan Bayraktar, Gabar’ın yalnızca bir enerji üretim sahası olmadığını, aynı zamanda bir değişim ve umut hikayesi olduğunu belirtti. Sahada, 3 binden fazla kişinin çalıştığını ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

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