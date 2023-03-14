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Bizzat Cumhurbaşkanı duyurdu! 250.000 TL devlet destekli kredi 12 ay geri ödemesiz sunuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. Nakit ihtiyacı olanlara 12 ay geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak. Kefilsiz şartsız gelir belgesiz 250.000 kredi kullanmak için siz de başvuru yapın.

Bizzat Cumhurbaşkanı duyurdu! 250.000 TL devlet destekli kredi 12 ay geri ödemesiz sunuluyor

Bizzat Cumhurbaşkanı duyurdu! 250.000 TL devlet destekli kredi 12 ay geri ödemesiz sunuluyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan oyuncak tüm Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sonrasında 11 ilde büyük hasar oluştu. Depremin yaralarını sarmak için Türkiye'de seferberlik ilan edilirken çeşitli destek paketleri de devlet tarafından açıklanmaya devam ediyor. Deprem bölgesinin yaralarını sarmak amacıyla bölgede yaşayan Esnaf ve Sanatkarlar için kredi paketleri oluşturuldu. Devlet bankaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile esnafa gelir belgesiz devlet destekli 250.000 TL kredi sağlayacak. 250 bin TL faizsiz esnaf kredisi için başvuru şartları açıklandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen çifte devremler nedeniyle 11 il yerle bir oldu. Deprem bölgesinin Türkiye ekonomisinde de payı oldukça büyük. Deprem nedeniyle birçok esnaf işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca bazı esnafların da iş yerlerinde ağır hasar bulunuyor. Devlet deprem bölgesi için seferberlik ilan ederken destek paketleri de peş peşe açıklanıyor. Deprem nedeniyle iş yeri hasar gören esnaflar için devlet bankalarından faizsiz kredi kampanyaları başlatıldı. Bölgede yaşayan esnaflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayladığı Kredi paketleri ile birlikte 250 bin TL'ye kadar 12 ay geri ödemesiz faizsiz kredi kullanabiliyor.

12 AY GERİ ÖDEME YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay verdiği devlet destekli faizsiz esnaf kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Depremden zarar bölgelerde bulunan esnaflara kamu bankaları tarafından 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vadeli olarak faizsiz kredi desteği sağlanacak. 250 bin liraya kadar verilecek olan kredi kampanyası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’da resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında ”Bireysel ve KOBİ kredileri ödemelerindeki ertelemeler yanında daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar TL daha ilave ettik. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını bölgedeki istihdamı güçlendirmek için devreye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kamu bankaları tarafından sağlanan faizsiz esnaf kredisi kampanyasına başvuru işlemleri devlet bankaları aracılığıyla yapılacak. Yani Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ya da bu bankalardan bulunan hesaplarınız üzerinden Online olarak başvuru yapabilirsiniz. Faizsiz kredi kampanyasında üst limit 250.000 TL olarak belirlendi. Bu miktara kadar Dilediğiniz tutarda başvurunuzu yaparak 60 ay geri ödeme fırsatından faydalanabilirsiniz. Üstelik deprem bölgesinde yaşayan esnaflar için 12 ay geri ödemesiz sürede bulunuyor.

Depremzede olarak faizsiz kredi desteği fırsatından faydalanmak isteyenlerin öncelikle AFAD üzerinden depremde de kaydını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamlayanlar hemen ardından devlet bankalarından başvuru yaparak devlet destekli faizsiz kredi fırsatını hızlıca değerlendirebilir.

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