Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor

Sınırlı sayıda stok ile gerçekleşen bu kampanyalardan yararlanmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bizim Toptan, öyle bir indirim yaptı ki, gözlerinize inanamayacaksınız!

Kampanya Kapsamında Yer Alan Ürünler

İndirimli tuvalet kağıdı ürünleri arasında çeşitli markalar ve farklı paket seçenekleri bulunuyor. İşte kampanyadaki bazı öne çıkan ürünler:

Vanesa Tuvalet Kağıdı 8'li – 59,90 TL

Solo Tuvalet Kağıdı Bambu Özlü 16'lı – 99,90 TL

Papia Tuvalet Kağıdı Biocare 16'lı – 129,00 TL

Teno Ultra Tuvalet Kağıdı 32'li – 149,90 TL (Koliyle alımda 139,90 TL/adet)

Familia Tuvalet Kağıdı 32'li – 199,00 TL

Familia Tuvalet Kağıdı Kokulu 32'li – 199,00 TL

Vanesa Tuvalet Kağıdı 32'li – 199,00 TL

Solo Tuvalet Kağıdı 32'li – 199,90 TL

Familia Tuvalet Kağıdı Natural 40'lı – 249,90 TL (Koliyle alımda 239,90 TL/adet)

Papia Tuvalet Kağıdı 32'li – 279,00 TL (Koliyle alımda 269,00 TL/adet)

Vanesa İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı 6'lı – 349,00 TL

Kampanya Süresi

Bu fırsatlar, sınırlı bir süreyle geçerli olacak. Ürünleri kaçırmamak için hızlı davranmanızda fayda var. İndirimli fiyatlardan yararlanarak evinizdeki tuvalet kağıdı ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

Bizim Toptan’ın internet sitesi üzerinden kolayca erişebileceğiniz kampanya sayfasını ziyaret ederek indirimli ürünleri inceleyebilir, istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

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