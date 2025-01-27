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Bizim, A101, BİM, Onur market yumurta fiyatları düştü; Son güne dikkat

Yumurta fiyatlarında son dönemde yaşanan indirimler, tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Bizim, A101, BİM, Onur market yumurta fiyatları düştü; Son güne dikkat

A101, BİM, Onur Market, Özkuruşlar ve Carrefoursa gibi büyük perakende zincirlerinde fiyatlar düşerken, özellikle gezen tavuk yumurtası, organik seçenekler ve daha birçok ürün, raflardaki yerini almaya devam ediyor. Yumurta tüketicilerinin daha ekonomik seçeneklere yönelmesiyle bu ürünlerdeki indirimler de dikkat çekiyor. Peki, hangi markalar ve ürünler en uygun fiyatlarla satışa sunuluyor?

1. Gezen Tavuk Yumurtası: M Boy 10'lu Pakette Büyük İndirim

Yumurta alırken sağlıklı ve doğal beslenmek isteyenlerin tercih ettiği gezen tavuk yumurtası, indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. A101 mağazasında satılan 10’lu M Boy Gezen Tavuk Yumurtası, 64 TL olarak fiyatlandırılmış durumda. Tüketiciler, bu ürün için 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan bu fırsattan yararlanabilirler. Doğal üretim koşullarında elde edilen bu yumurtalar, yüksek besin değeri ve lezzetli dokusuyla öne çıkarken, fiyatının cazip olması da bu dönemde alıcıları cezbediyor.

2. Bili Bili Yumurtası: 30’lu Paketle Ekonomik Seçenek

BİM mağazalarındaki Bili Bili markasına ait 30’lu 53-63 gram yumurta paketi, 142,50 TL fiyatla satışa sunuluyor. Ancak, bu indirimli fiyat yalnızca 27 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli. Yüksek gramajı sayesinde uzun süreli kullanım sunan bu yumurtalar, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Özellikle yoğun kahvaltı sofralarına veya büyük ailelere hitap eden bu ürün, lezzetini ve uygun fiyatını bir arada sunuyor.

3. Aytaç Medium Yumurtası: 30’lu Paket, Uygun Fiyat

Bizim Toptan mağazalarında satılan Aytaç Medium 30’lu Yumurta, 129 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. 31 Ocak’a kadar geçerli olan bu indirim, orta büyüklükte yumurta tercih edenler için cazip bir fırsat sağlıyor. Aytaç markası, kalitesiyle bilinen ve güvenilir bir marka olup, bu indirimle birlikte kaliteli yumurta arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

4. Bereket Organik Yumurtası: Doğal Ürün Arayanlara

Organik ürünlere olan talep her geçen gün artarken, 10’lu M Boy Bereket Organik Yumurta, Onur marketlerde 64,99 TL fiyatla satışa sunuluyor. 5 Şubat’a kadar geçerli olan bu fırsat, organik ürünlere ilgi duyanlar için iyi bir fırsat. Organik tarımda üretilen bu yumurtalar, kimyasal maddelerden arındırılmış olması nedeniyle sağlık bilincine sahip bireylerin tercihi olabiliyor. Organik beslenmeye önem verenlerin bu fırsattan faydalanması öneriliyor.

5. Keskinoğlu Süper Beyaz Yumurtası: Kaliteyi Ucuza Alın

Özkuruşlar marketlerinde satılan 10’lu Süper Beyaz Keskinoğlu Yumurta, 86,95 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yüksek kaliteye sahip olan bu ürün, beyaz yumurta arayanlar için uygun fiyatla sunuluyor. Keskinoğlu markası, Türkiye’nin en güvenilir markalarından biri olarak, yumurta tüketicilerine kaliteli ürünler sağlamaya devam ediyor.

6. Carrefour M Boy Yumurtası: 30’lu Paketle Güvenilir Seçenek

Carrefour mağazalarındaki M Boy 30’lu Yumurta, 159,90 TL fiyatla satılıyor. Carrefoursa marketlerinde geçerli olan bu fiyat, uzun vadeli kullanım için avantaj sağlıyor. Tüketiciler, bu fırsatı değerlendirmek için Carrefour’un geniş mağaza ağında kolayca ulaşılabilirler.

Kaynak: Gazeteoku.com

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