Birkaç dakika ayırın hemen kredinizi çekin! Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Ödeme detayları nasıl?

Vatandaşlar ekonomik anlamda zor günlerin yaşandığı son zamanlarda ihtiyaç kredisi imkanlarından yararlanmak istiyor. Ancak ihtiyaç kredisi alırken tek tek tüm bankaları araştırmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Bankalar ne kadar faiz yapıyor? En uygun faizli banka hangisi? Hangi bankanın vade sayısı daha fazla? Vatandaşlar kredi alırken bu sorulara dikkat ediyor.



Başvuru için yalnızca birkaç dakika ayırarak 30.000 TL kredi almak mümkün. Paranızı anında ister hesabınız üzerinden kullanın, isterseniz ATM’den hemen çekin. Şubat sonuna kadar bankaların kredi fırsatlarından yararlanın. İşte 8 bankanın ihtiyaç kredisi kampanyaları...



Enpara



ING ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlar 30.000 TL kredisini yüzde 1,38 faiz oranlarıyla alabilmektedir. Taksit miktarı ise aylık 2.777 TL’dir. Toplam ödenecek tutar ise 33.326 TL olmaktadır.



ING



ING bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşteriler 30.000 TL’yi 33.138 TL olarak geri ödemektedir. Yüzde 1,24 uygun faiz oranları ile aylık ödeme miktarı ise 2.748 TL olmaktadır.



İş Bankası



İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşteriler 30.000 TL krediyi toplamda 34.756 TL olarak ödeyebilmektedir. Yüzde 1,95 faiz oranları ile aylık ödeme miktarı ise 2.896 TL’dir.



CEPTEB



CEPTEB ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler 30.000 TL kredinin toplam ödemesini 34.132 TL olarak yapmaktadır. Aylık ödemesi 2.831 TL olan kredinin faiz oranı yüzde 1,64’tür.



Vakıfbank



Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler toplamda 34.509 TL geri ödeme yapmaktadır. 30.000 TL kredi tutarını 2.863 TL olarak aylık geri ödemektedirler. Faiz oranı ise yüzde 1,79’dur.



Ziraat Bankası



Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu müşteriler için 30.000 TL’ye yüzde 1,79 faiz uygulanmaktadır. Aylık 2.863 TL ödemeler ile toplam 34.509 TL ödenmektedir.



Yapı Kredi



Yapı Kredi ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler 30.000 TL krediyi yüzde 2,69 faiz oranıyla çekmektedir. Geri ödemeler aylık 3.055 TL olmakla birlikte bu emekliye özel ihtiyaç kredisi toplamda 36.660 TL olarak ödenmektedir.



Denizbank



Denizbank ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen kişiler aylık 2.918 TL ödeyerek 30 bin TL krediyi anında kullanabilmektedir. Denizbank faiz oranı ise yüzde 2,05’dir. Toplam geri ödenecek tutar ise 35.010 TL’dir.