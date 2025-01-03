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Birikmiş 555 bin TL'si olana konut satılacak: İşte satışa çıkacak 3+1 daire

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van ili Erciş ilçesinde hayata geçirdiği 2. Etap 2. Bölge 532 Konut Projesi kapsamında 229 adet 3+1 konutu satışa sunuyor.

Birikmiş 555 bin TL'si olana konut satılacak: İşte satışa çıkacak 3+1 daire

Kuralı satış yöntemi ile yapılacak başvurulara dair detaylar aşağıda belirtilmiştir:

Proje Bilgileri

Proje Adı: Van Erciş 2. Etap 2. Bölge 532 Konut

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 229 adet (3+1)

Başvuru Kategorisi: Diğer alıcı adayları

Başvuru ve Satış Süreci

Başvuru Tarihleri: 26 Aralık 2024 - 03 Ocak 2025

(e-Devlet başvuruları 02 Ocak 2025’te sona erecektir.)

Başvuru Ücreti: 2000 TL

Başvuru Noktaları:T. Halk Bankası’nın Van ilindeki şubeleri

e-Devlet üzerinden çevrimiçi başvuru

Kura Tarihi: 10 Ocak 2025

Sözleşme İmzalanacak Banka: T. Halk Bankası, Erciş / Van Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 04 Şubat 2025 - 18 Şubat 2025
(Asil hak sahiplerinin işlemleri tamamlandıktan sonra kalan konutlar için geçerli olacaktır.)

Konut Satış Fiyatları ve Ödeme Koşulları

Projede yer alan konutlar için sunulan en düşük ve en yüksek fiyatlar ile ödeme seçenekleri şu şekildedir:


Başvuru Koşulları

Başvurular, TOKİ'nin genel uygulamaları doğrultusunda kura yöntemiyle yapılacaktır. Kura sonucu asil hak sahipleri belirlendikten sonra, yedek hak sahipleri için işlemler devam edecektir.


İletişim Bilgileri

TOKİ Genel Merkez: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

Web: www.toki.gov.tr

Telefon: 444 86 54

Kaynak: Bu içerik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan satış duyurusuna dayanmaktadır.

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