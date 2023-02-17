Birikimi olanlara bomba haber! 13.493 TL ek para kazanabilirsiniz!

Birikimi olan vatandaşlara adeta bir müjde geldi. 32 günlük vadeli mevduat oranları deli gibi para kazandırıyor. Parasına para eklemek isteyen, kenarda değer kaybeden paralarınızı değerlendirme fırsatı. Durduğu yerden değer kaybedeceğine bunu yapın ve ekstra 13.493 TL’yi olduğunuz yerden kazanın. Bankaların vadeli mevduat hesaplarına ek faizler ile para kazandırması ile paranız değer kazanacak. İşte ayrıntılar...



Vadeli mevduat hesabına yüzsek faizle kazanın



Bir kenarda parası olan vatandaşlar olduğu yerden parasının değer kaybetmesini izleyeceğine mevduat hesabı ile kazanma fırsatı yakalayabilir. Müşteriler paralarını bankaya yatırarak yüzde 25 faiz oranı ile para kazanıyor. Alternatifbank’ın yeni kampansı ekstra 13.493 TL kazandırıyor. N KOLAY Bono %27 faiz kazandırıyor.



Vadeli mevduat hesabıyla 32 günde kazanın



Bankalar sunduğu faiz oranlarıyla müşterilerine bankalarını cazip kılmak istiyor. Müşterilerde mevduat hesapları sayesinde paralarına oldukları yerden aylık ekstra kazanç sağlıyor. En büyük yatırım yapan müşteri ise en fazla parayı oturduğu yerden kazanıyor. Paranızı değerlendirmek için başka bir yol bulana kadar siz oturun, paranız oturduğunuz yerden size ek para kazandırsın.



Aktifbank 32 gün vadeli mevduat hesabı



Aktifbank müşterilerine 32 günlük vadeli mevduat hesabıyla N KOLAY bono kampanyası çerçevesinde yıllık yüzde 27 faiz oranı sunuyor. Yıllık yüzde 27 faiz oranı ile de müşterilerin net kazancı 13.493 TL oluyor. Vade bittiği zaman 600 bin TL paranız size 613.493 TL olarak dönüyor.