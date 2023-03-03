Biriken paranızı hemen alabilirsiniz! 5.000 - 16.000 TL SGK, İŞKUR, PTT, SYDV, VGM

Devlet tarafından vatandaşlara verilen düzenli ödemeler sık sık gerçekleştirilmektedir. Ayrılan bütçelerden yapılan bu ödemelerin birçoğundan çoğu vatandaş haberdar olmadığı için ödemelere başvuru yapamamaktadır. Devletin sağladığı bu desteklerden haberdar olmayan vatandaşlar için ayrılan bütçe ise Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarında birikmeye başlamaktadır.



İhtiyaç sahibi olan dar gelirli ailelere ödemeler yapmak için SGK burada biriken ödemelerin biriktiğini belirtti. İlaç yardımı, emzirme ve cenaze desteği gibi ödemeler bunun içinde yer almaktadır. Unutulan ödemelerden arasında emekli ödemeleri de çok fazladır. İşte bu birikmiş ödemeleri almak için detaylar haberimizde...



Biriken ödemeler SGK’dan alınıyor



Emekli vatandaşlar için emekli maaşını almanın öncelikli şartı prim gün sayısını tamamlamış olmaktır. Bu nedenle de emekli olurken gün sayısını tamamlayan kişiler yaş sınırını da geçmiyorsa emekli aylıklarını hesaplarından almaktadır. Fakat çalışma imkanı olmayan bazı vatandaşlar için ise raporla ispatlanarak önceki prim ödemelerine karşılık olan bir miktar ödeme SGK’dan geri verilebilmektedir.



Süt parası, cenaze yardımı, doğum parası gibi birçok devlet destekli ödeme de vatandaşlara sağlanmaktadır. Bu yapılan devlet yardımlarının farklı sebepleri olabilmektedir. Yardım almak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak birincil önceliktir. Bununla beraber anne ve babanın da T.C. vatandaşı olması gerekir. Süt parası ve yeni doğan bebekler için doğum parası olmak isteyen kişilerin müracaatlarını nüfus müdürlüklerine yapması gerekmektedir.



Devlet yardımları hakkında bilgilere sahip olması gereken vatandaşlar haberleri takip ettiği sürece ihtiyaçları olan sosyal desteğe başvurarak ödemelerini alabilirler. Devlet tarafından yapılan yardımlara başvuru için genel olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK üzerinden takiplerinizi yapabilir, birçok sosyal destek başvurusunu da genellikle e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.