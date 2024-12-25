Bir okkalı vergimiz daha oldu; 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli

7524 sayılı Kanun kapsamında getirilen düzenleme, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformlarını kapsıyor. Bu yeni uygulama ile alıcı ve satıcı arasındaki vergi tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 tarihinde yürülüğe girecek.

Tevkifat Oranı ve Yükümlülükler

Yeni düzenleme, aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformlarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle aracılık ettikleri ödemeleri tevkifata tabi kıldı. Buna göre:

Yüzde 1 oranında vergi tevkifatı uygulanacak. Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait mal ve hizmetlerin satışı veya siparişlerin alınması sürecine aracılık ettiği durumlarda bu yükümünü yerine getirmekle sorumlu olacak.

Uygulamanın Amaçları

Bu düzenlemenin amacı, e-ticarette vergi tahsilatını daha etkin hale getirmek ve dijital ortamda gerçekleşen ticari faaliyetlerin vergilendirilmesini kolaylaştırmaktır.

Yıl boyunca yapılan tevkifatlar, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde mahsup edilebilecek. Bu özellik, mükelleflerin vergi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Uygulama Ne Zaman Başlıyor?

Yüzde 1 oranındaki vergi tevkifatı uygulaması, 1 Ocak 2025 itibariyle yürülüğe girecek. Bu tarihten itibaren elektronik ticaret alanında yepyeni bir dönem başlayacak.

Düzenlemenin ayrıntıları için Resmi Gazete’nin ilgili sayısını inceleyebilir veya uzman mali müşavirlere danışabilirsiniz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)