Bir LPG eksikti! Dolar şoku LPG’yi de vurdu, zam yolda!

Gelen son dakika haberinde akaryakıt fiyatlarına bir zam haberi daha öğrenildi. Sürücülerin sıkı biçimde takip ettiği akaryakıt fiyatlarına Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar etki ediyor. Brent petrolde her ne kadar düşüş yaşanıyor olsa da zam haberleri geliyor. En son benzin için gelen zam haberinden sonra şimdi LPG şoku yaşandı. Dolar LPG’yi hedef aldı. Peki, 30 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar? 30 Mart benzin ne kadar? LPG’ye ne zaman zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatlarına dair detaylar...



Brent petrolün varil fiyatında düşüş meydana gelirken, araç sahipleri de indirim haberi gözlüyor. Ancak bunun tersi olarak zam haberleri gündemde. Araç sahiplerine üzücü bir haber de LPG’den geldi. Sürücüler gidip depoları zamlanmadan doldursun! Görülmemiş bir zam LPG’ye geliyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında indirim var mı? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?



LPG’de son dakika zammı!



Araç sahipleri indirim gözlerken doların 19 TL’yi geçmesiyle beraber benzin, motorin, LPG fiyatları da etkisini gördü. Öğrenilene göre LPG için zam yolda, tam 28 kuruş gelmesi bekleniyor. Gece yarısından itibaren otogaz/LPG alımlarına litre başı 28 kuruş zam bekleniyor.



30 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar?



Bu geceden itibaren beklenen zam haberinden sonra vatandaşlar da “30 Mart akaryakıt fiyatları ne kadar?” araştırmaya başladı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?



İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarında benzin 21,31 TL, motorin 20,42 TL, LPG ise 11,75 TL.



İstanbul Avrupa Yakası’nda ise benzinin 1 litresi 21,36 TL iken, motorin fiyatı 20,48 TL ve LPG de 11,75 TL.



Ankara’da akaryakıt fiyatlarında bir litre benzinin fiyatı 21,71 TL, motorin 2,84 TL, LPG ise 11,37 TL.



İzmir akaryakıt fiyatlarında ise benzinin litresi 21,68 TL, motorinin fiyatı 20,91 TL, LPG ise 11,04 TL.