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Bir indirim bir bindirim! Araç sahiplerinin sevinci kursağında kaldı: Benzine dev zam geliyor

Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. LPG'ye indirim haberi sonrası Benzine zam haberi geldi. Araç sahipleri bu zamla yıkılacak.

Bir indirim bir bindirim! Araç sahiplerinin sevinci kursağında kaldı: Benzine dev zam geliyor

5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca araç sahibini üzecek haber sektör kaynaklarından geldi. LPG'ye yapılan Okkalı İndirimin ardından bu defa Benzine zam haberi verildi. İstanbul İzmir Ankara'da akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Benzine ne kadar zam geldi? 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde…

Son dönemlerde Petrol üreticilerinin aldığı kararlar nedeniyle petrol fiyatları ve döviz kurunda dalgalanma devam ediyor. Bu sebeple de akaryakıt fiyatları bir zam bir indirim haberi ile gündeme geliyor. Önceki gün LPG'ye Kallavi bir indirim yapılmıştı. Ancak Çok geçmeden benzine zam haberiyle araç sahipleri üzüldü. Peki, Benzine ne kadar zam geldi? Benzine zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar haberimizde…

BENZİNE GECE YARISI ZAM GELDİ

Dolar kurunun 19 TL yarışması ve hemen ardından da Petrol üreticilerinin üretimde kısıtlamaya gitmesi kararıyla birlikte brent petrol fiyatları fırladı. Bu durumda da benzin fiyatlarına zam haberleri Anında geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 12 kuruşluk zam geldi. Bu zamla birlikte petrol fiyatları yeniden 22 liraya dayandı. Motorin grubunda ve LPG grubunda şu anda bir değişiklik öngörülmüyor. Benzin fiyatları Bugünden itibaren zamlı olarak satılmaya başlandı.

5 NİSAN 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzine yapılan büyük zam sonrası 5 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Bugün İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları şöyle oldu;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20.42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.

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