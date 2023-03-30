Bir cep telefonuna bakıyor! 81 il için açıklama geldi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ kapsamında 2023 senesi para cezalarına zam geldi. Özellikle de cep telefonları ile alakalı kısımdaki zam resmen şok etti. 81 il için alınan kararda cep telefonu sahiplerine ise yaptıkları tek hareket yüzünden 951 TL gelecek. Peki, 2023 para cezaları ne kadar zamlandı? İşte detaylar...



Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklama kapsamındaki karar Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinleşti. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı karar sonucunda 2023 senesi yeniden değerlendirme oranları öğrenildi. Bu noktada ehliyeti olan ve araç sahibi olan vatandaşlar 2023 senesi para cezaları ve limitlerini mutlaka görmeli. Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla en çok dikkat çeken ise cep telefonu ile arabada konuşma cezasına gelen zam oldu.



Araba kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası



2023 senesinde gelen para cezası zamları da dudak uçuklattı. Yeniden değerlendirme kapsamında 2023 cezaları görenleri şaşkına çeviriyor. Zamların oranı şaşırtırken cep telefonu ile konuşurken araba süren bir kişiye kesilecek ceza miktarı tam 951 TL oldu. Peki 223 trafik cezaları ne kadar oldu?



2023 trafik cezaları



İlk yakalanmada alkollü araç kullanan kişilere 4 bin 64 TL para cezası verilecek, ancak ikinci kez yakalanan için ceza 5 bin 96 TL oldu. Ayrıca alkol testine itiraz edenler için ise ceza 8 bin 551 TL iken plakasız araç kullanan bir kişiye polis 5 bin 154 TL ceza kesecek.



Drift atma cezası ise ayrıca şok edenlerden birisi olarak 20 bin 342 TL oldu. Siren ya da çıkma kullanmamak ise 4 bin 64 TL ile cezalandırılacak.



Ehliyeti olmadan araç kullanan 8 bin 190 TL öderken, emniyet kemerini takmayan ise 436 TL ödeyecek. Emniyet şeridini aşmanın cezası ise 4 bin 64 TL oldu.



Hız sınırını yüzde 10 – 30 arası aşana 951 TL, yüzde 30 – 50 aşana 1.979 TL, yüzde 50 aşana ise tam olarak 4 bin 64 TL para cezası kesilecek.



Muayenesi geçmiş araç ile trafiğe çıkan vatandaşlara ise 951 TL ceza kesilecek. Plakanın okunurluğunun engellenmesi durumunda ise sürücüye 951 TL para cezası verilecek.