Bir bayram ikramiyesi de asgari ücretli çalışanlara! 10.000 TL ek ödeme!

Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlara da bayram şekeri tadında bir gelişme duyuruldu. Bayramdan önce asgari ücretle çalışan vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar destek ödemesi alma imkanı doğdu.



Geçimini asgari ücretle sağlamak mecburiyetinde olan ve her ay maaş yetiştirmeye çalışan vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor. Birçok kurum ve kuruluşun asgari ücrete dair çalışmaları sürerken 10 bin TL destek duyurusu geldi. Enflasyonun bitmek bilmez tırmanışı nedeniyle vatandaşlar ay sonunu asgari ücretle getirmekte zorlanıyor. Buna bir el atma kararı geldi ve 10.000 TL’ye kadar destek paketleri sunuldu.



ASGARİ ÜCRETLİ SEÇİM ÖNCESİ DESTEĞİ



Asgari ücretli vatandaşlar 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden önce kendileri için de bir zam haberi bekliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi bir asgari zam müjdesi vermedi. Cumhurbaşkanı tarafından zamma ilişkin işaret edilen tarih Temmuz ayı oldu. Bu noktada ay sonunu getirmekte zorlanan ve Ramazan Bayramı’na sayılı gün kala ne yapacağını düşünen asgari ücretliye destek çıktı. Tam 10.000 TL’ye kadar ödeme yatacak.



ASGARİ ÜCRETE EK BAYRAMDA EK ÖDEME YAPILACAK MI?



Asgari ücretle çalışan vatandaşlar için milyonlarca emekli, dul ve yetim, engelli, yaşlı, şampiyon sporcu ve benzeri birçok vatandaşa yılda iki kere sunulan bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıyor. Asgari ücretliye ek ödeme yapılacak mı? Sorusu ise hala merak ediliyor. 10.000 TL’ye kadar gelecek ek ödeme desteği detayları neler?



ASGARİ ÜCRETLİYE 10.000 TL EK ÖDEME DESTEĞİ



Asgari ücretle geçinen vatandaşlara özel olarak sunulan ek ödeme desteği bankalar tarafından sağlanmaktadır. Maaş bankasından asgari ücretlilere bayram öncesinde “Hızlı Kredi” kampanyası kapsamında çok düşük faiz oranlarıyla ödeme desteği sağlanmaktadır. Bu destekle bayram ihtiyaç duyulan harcamalar hemen yapılabilirken ceplere uygun şekilde vade sayısı ile geri ödemeler azar azar yapılmaktadır.



Gereken şartlar ise bordrolu çalışan olunması, 18 yaşını geçmiş olmak, gecikmiş borç bulunmaması. Bu şartlarla asgari ücretle çalışan vatandaşlara 10 bin TL destek ödemesi bankalardan sağlanmaktadır.