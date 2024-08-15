Binlerce işçiye kadro müjdesi! 86 madde peş peşe açıklandı: 4D'li Taşeron, belediye şirket, Bağkur prim indirimi, TYP’liler... Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde ele alınan bu düzenlemeler, geniş bir yelpazede kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiriyor. Özellikle emekli maaşlarında yapılacak artışlar ve kamuda tasarruf tedbirleri, bu düzenlemelerin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Kadro Beklentileri 2024 Yılında da Sürüyor

Binlerce işçiye kadro müjdesi! 86 madde peş peşe açıklandı: 4D'li Taşeron, belediye şirket, Bağkur prim indirimi, TYP’liler... 2023 yılında başlatılan kadro çalışmaları, 2024 yılında da sürüyor. Hükümetin, taşeron işçilere kadro verilmesi konusundaki kararlılığı, 90 bin işçinin umutlarını diri tutuyor. Bu kapsamda, TBMM'de yapılan görüşmelerde, Vergi Kanunları ve diğer önemli düzenlemeler ele alınırken, taşeron işçilerin kadroya alınması konusu da ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. 2024 yılına yönelik bu çalışmalar, taşeron işçilerin kadroya geçişi için önemli bir adım olabilir.

Torba Yasa Üzerine Yapılan Çalışmalar

Torba Yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik tedbirlerin alınması gibi birçok önemli konunun görüşülmesi bekleniyor. Hükümet, bu yasa ile geniş kapsamlı bir düzenleme yapmayı hedefliyor. Ancak, bu süreçte taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemelerin de torba yasaya dahil edilmesi yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor. Meclis'te kabul edilen yasa tasarısında, özellikle en düşük emekli maaşlarına zam ve kamuda tasarruf tedbirleri gibi düzenlemeler öne çıkarken, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda net bir adım henüz atılmış değil.

Ev Hanımlarına Emeklilik ve Prim Desteği Düzenlemeleri

Torba Yasa'nın en dikkat çekici maddelerinden biri de ev hanımlarına yönelik prim desteği. Bu düzenleme ile ev hanımları, 3'te 1 prim desteği alarak emekli olma imkanına sahip olacaklar. İsteğe bağlı sigorta kapsamında oluşturulacak bu sistem, Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda hayata geçirilecek ve bu süreçte sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da devreye girmesiyle, bu düzenlemenin orta vadede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısında Eşitlik Çalışmaları

Bağ-Kur prim gün sayısında yapılacak olan eşitlik düzenlemesi, bir diğer önemli çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet, Bağ-Kur'lu çalışanların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürmeyi planlıyor. Bu düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu düzenlemeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda ve seçim öncesi verilen bu sözün yerine getirileceğinin altını çiziyor.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi

3600 ek gösterge düzenlemesi, milyonlarca kamu çalışanını ve emeklisini yakından ilgilendiren bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etmişti. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile birlikte, çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergeleri yeniden düzenlenmişti. Bu gelişme, devlet memurları için büyük bir öneme sahip ve hükümet, bu konuda sözünü tutarak düzenlemeyi birinci dereceye yükselen memurlar için de gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Torba Yasa'nın Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Torba Yasa'nın yürürlüğe girme tarihi, kamuoyunda sıkça gündeme geliyor. İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuş durumda. Ancak, bu yasa teklifinin hangi tarihte yasalaşacağı henüz netleşmiş değil. Hükümetin, 2024 yılı içinde bu düzenlemeleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

Taşerona Kadro Düzenlemesinde Son Durum

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusundaki beklentiler, 2024 yılı için de devam ediyor. Meclis'te yapılan görüşmelerde, taşeron işçilerin kadroya alınması konusu, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi çerçevesinde ele alınmakta. Ancak, şu ana kadar TBMM'de ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren yasa tasarısında, taşerona kadro ile ilgili herhangi bir madde yer almadı. Bu durum, taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalar, taşeron işçilerin geleceğini yakından ilgilendirecek.

Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesi bekleniyor ancak kesin bir tarih henüz açıklanmadı. TBMM'de yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Taşeron işçilerin kadroya geçişi ne zaman gerçekleşecek?

Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili çalışmalar sürüyor ancak henüz net bir tarih belirlenmiş değil. Hükümetin, bu konuda atacağı adımlar ilerleyen günlerde netleşecek.

3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi, devlet memurlarını ve emeklilerini kapsıyor. Bu düzenleme ile milyonlarca kamu personelinin ek göstergeleri yeniden düzenleniyor.

Bağ-Kur prim gün sayısında yapılacak değişiklik neyi içeriyor?

Bağ-Kur prim gün sayısı, mevcut durumda 9000 gün iken, yeni düzenleme ile 7200 güne düşürülmesi planlanıyor. Bu değişiklik, Bağ-Kur'lu çalışanlar için emeklilik şartlarını daha uygun hale getirecek.

Ev hanımlarına yönelik prim desteği nasıl olacak?

Ev hanımlarına yönelik prim desteği, isteğe bağlı sigorta kapsamında 3'te 1 oranında prim desteği sağlanmasını öngörüyor. Bu sistem, ev hanımlarının emekli olabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Torba Yasa hangi alanlarda düzenlemeler içeriyor?

Torba Yasa, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısı, ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşeron işçilerin kadroya geçişi gibi birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu yasa, geniş bir kitleyi ilgilendiren düzenlemeler getirecek.

Kaynak: Gazeteoku.com