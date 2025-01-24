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BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

BİM Market, her hafta müşterilerine sunduğu cazip indirimlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

29 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunda, beyaz eşya, elektronik ürünler, ev tekstil ürünleri ve daha pek çok farklı kategoriye ait avantajlı fiyatlar yer alacak. BİM, bu hafta da geniş ürün yelpazesi ve kaliteli seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Benzinli Jeneratör ile Elektrik Sorununa Son

29 Ocak itibarıyla BİM’e gelecek indirimli ürünler arasında öne çıkan ilk seçenek, Rolwal Benzinli Jeneratör. Gelişen teknolojisi ile elektrik kesintilerine karşı güvenli bir çözüm sunan bu jeneratör, evlerde veya dış mekanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak için ideal bir ürün olarak dikkat çekiyor. Rolwal Benzinli Jeneratör, 10.990 TL fiyatıyla, özellikle yaz aylarında dışarıda çalışanlar veya elektriğe ihtiyaç duyan etkinlikler için avantajlı bir seçenek. Ayrıca, 6 ay taksitli ödeme seçeneğiyle, peşin ödeme yapmak istemeyenler için esnek ödeme imkânı sunuluyor.

Taşınabilir Güç Ünitesi ile Enerji Her Yerde Yanınızda

BİM’in 29 Ocak kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün ise Hako 600 Taşınabilir Güç Ünitesi. Bu taşınabilir güç ünitesi, 19.975 TL fiyatı ile satışa sunulacak. Hem dış mekan etkinlikleri için hem de acil durumlarda kullanılabilecek olan bu cihaz, elektrik kaynaklarına ulaşımın zor olduğu yerlerde pratik bir çözüm sunuyor. Hako 600, hem evde hem de dışarıda ihtiyaç duyduğunuz elektrik gücünü size sağlamak için oldukça kullanışlı bir seçenek. Ürünün 6 taksitli ödeme seçeneği, müşterilerin bütçelerine uygun ödeme planları oluşturmasına olanak tanıyor.

Kahve Keyfini Zirveye Taşıyan Tam Otomatik Espresso Makinesi

Evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için Tam Otomatik Espresso Makinesi BİM’in yeni kataloğunda yer alıyor. Kahveseverlerin vazgeçilmezi olan espresso makineleri, son derece pratik bir şekilde kaliteli kahve yapmanıza olanak tanıyor. Espresso makineleri, 29 Ocak’ta mağazalarda olacak ve kahve severler için harika bir fırsat sunacak.

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