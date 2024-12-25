BİM’e masaj koltığu geliyor; 31 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu

BİM kataloğunda yer alan bu ürünler, yıl sonu alışverişleri için avantajlı fiyatlar sunuyor. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşmak isteyen vatandaşlar, 31 Aralık tarihinden itibaren BİM marketlerde bu fırsatları değerlendirebilir.

31 Aralık BİM İndirimli Ürünler Fiyat Listesi

Enka Tereyağı 1000 gr: 279 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr: 249 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 gr: 99 TL

Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 gr: 79,50 TL

Taciroğlu Klasik Beyaz Peynir 450 gr: 149 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 149,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg: 109,50 TL

Sek Süzme Yoğurt 400 gr: 39,50 TL

Danissimo Orman Meyveli Yoğurt 125 gr: 19,50 TL

İçim Ayran 2 Litre: 49,50 TL

Torku %1 Yağlı Süt 1 Litre: 23,90 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 249 TL

Kerem Labne 700 gr: 97,50 TL

Eker Puding Çikolatalı 65 gr: 11,50 TL

Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr: 75 TL

Pınar Açık Büfe Hindi Salam 50 gr: 9,75 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr: 185 TL

Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dilimli Dana Antrikot Pastırma 90 gr: 99 TL

Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr: 42,50 TL

Burcu Bezelye&Garnitür 310 gr: 16,50 TL

Tukaş Kornişon Turşu 1650 gr: 55 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 1000 gr: 109,50 TL

Gesaş Helva Çeşitleri 500 gr: 39,50 TL

Seğmen Marmelat Çeşitleri 290 gr: 27,50 TL

Gesaş Dut Pekmezi 1300 gr: 115 TL

Koska Keçiboynuzu Pekmezi 700 gr: 55 TL

Saray İyotlu Sofra Tuzu 500 gr: 11,50 TL

Şölen Dubai Çikolatası 122 gr: 99 TL

Superfresh Milföy 1 Kg: 67,50 TL

Belizi Kurabiye Hamuru 500 gr: 79,50 TL

Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta 600 gr: 135 TL

Freshoven Katmer 135 gr: 35 TL

Kaynak: BİM Resmi Kataloğu