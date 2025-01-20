BİM'e LG Google Tv geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

Her yıl olduğu gibi teknoloji, mutfak gereçleri, kişisel bakım, bebek ürünleri ve tekstil kategorilerinde birbirinden cazip fırsatlar tüketicilerle buluşacak.

BİM 24 Ocak 2025 kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Teknoloji Ürünleri (Elektronik ve Ev Aletleri)

Teknoloji tutkunları ve ev kullanıcıları için BİM’de öne çıkan elektronik ürünler şu şekilde:

🔹 Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set – 8.450 TL

🔹 Pirantech Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.290 TL

🔹 Onvo Dikey Şarjlı Süpürge – 4.290 TL

🔹 LG 65" Smart 4K Ultra HD Google TV – 34.999 TL

🔹 Kumtel Care Mi Diş Duşu – 999 TL

Oyun severler için özel ürünler de katalogda yerini aldı:

🎧 Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 – 649 TL

🎙️ Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon – 399 TL

🎮 Polosmart Gaming Kulaklık – 399 TL

🎧 TWS Gaming Kulaklık – 419 TL

🖱️ Gaming Mouse Pad – 199 TL

🖱️ Gaming Mouse – 279 TL

⌨ Gaming Klavye – 329 TL

💡 Gece Lambası – 49 TL

📡 Mercusys Menzil Genişletici – 599 TL

Mutfak Ürünleri ve Ev Gereçleri

Ev hanımları için kaliteli mutfak gereçleri ve pratik mutfak aksesuarları da BİM’de yerini alıyor:

🍲 Tefal Düdüklü Tencere – 3.850 TL

🍴 Tefal Servis Seti 5'li – 279 TL

🍳 Emsan Karnıyarık Tenceresi – 799 TL

🍳 Emsan Tava – 449 TL

🍲 Kristal Tencere Çeşitleri 1200 ml – 42,50 TL

🔪 Bıçak Çeşitleri – 109 TL

Paşabahçe Rosery Serisi ile sofralarınızı şıklıkla tamamlayın:

🍰 Paşabahçe Rosery Pasta Tabağı – 55 TL

🥤 Paşabahçe Rosery Sürahi 1180 cc – 149 TL

🥂 Paşabahçe Rosery Su Bardağı 3'lü – 149 TL

☕ Paşabahçe Rosery Kupa 2'li – 199 TL

🍵 Paşabahçe Rosery Çay Bardağı 6'lı – 189 TL

Diğer mutfak ürünleri:

🔪 Benante Cam Kesme Tablası – 129 TL

🍧 Glass in Love Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi – 109 TL

🌸 Glass in Love Çiçek Desenli Borosilikat Kupa – 179 TL

🥔 Patates Dilimleyici – 22,50 TL

🍴 Tek Fiyat Mutfak Gereçleri – 22,50 TL

🥄 Cam Çay Kaşığı 6'lı – 24,50 TL

🧺 Ütü Masası Kılıfı – 85 TL

Bebek Ürünleri (Anne ve Bebek Bakımı)

Bebekli aileler için kullanışlı ve güvenli ürünler de BİM raflarında olacak:

🍼 Silikon Emzik – 69 TL

🍼 Silver Biberon – 199 TL

🍼 Gece & Gündüz Biberon – 149 TL

🍼 Full Silikon Emzik – 34,50 TL

🍼 Emzik Kutusu – 34,50 TL

🍼 Wee Cam Biberon Seti – 149 TL

🍼 Antikolik Akıtmaz Bardak – 99 TL

🥤 Pipetli Bardak – 119 TL

👶 Sulu Diş Kaşıyıcı – 49,50 TL

🪥 Konak Tarağı – 59,50 TL

🚼 Bebek Güvenlik Ürünleri – 24,50 TL

👜 Su Geçirmez Kilitli Çanta – 19,50 TL

🍼 Süt Saklama Poşeti – 34,50 TL

🍎 Meyve Süzgeci – 55 TL

🚽 Kullan-At Klozet Örtüsü – 42,50 TL

👶 Kullan-At Önlük – 39,50 TL

Tekstil Ürünleri ve Ev Tekstili

BİM’in giyim ve ev tekstili kategorisinde sunduğu fırsatlar şu şekilde:

🧣 Modanisa Şal – 129 TL

👕 Modanisa Kadın Tunik – 249 TL

👖 Modanisa Kadın Pantolon – 249 TL

👖 Casilli Termal Tayt – 159 TL

👔 Erkek Polar Gömlek – 279 TL

🛏️ Softy TV Battaniye – 389 TL

👕 Erkek Pijama Takımı – 319 TL

👕 Kadın Pijama Takımı – 299 TL

🧣 Polar Şal – 99 TL

Bebek odası tekstil ürünleri:

🛏️ Bebek Flanel Nevresim Seti – 229 TL

🛏️ Bebek Flanel Yastık Kılıfı – 39 TL

🛏️ Bebek Flanel Çarşaf – 129 TL

🛏️ Bebek Odası Paspası – 259 TL

🛏️ Bebek Tül Perde – 259 TL

👶 Bebek Body – 59 TL

Kaynak: 📌 Daha fazla bilgi ve güncel kampanyalar için:

🔗 BİM Resmi Web Sitesi