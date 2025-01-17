BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

Bu katalogda, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, bebek bakım ürünlerinden tekstil seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. İşte 24 Ocak’tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak bazı ürünler ve fiyatları:
5 Litresi 79.50 TL'den satılacak - TIKLA ÖĞREN
Elektronik Ürünler ve Teknolojik Cihazlar
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set – 8.450 TL
LG 65" Smart 4K Ultra HD Google TV – 34.999 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge – 4.290 TL
Pirantech Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.290 TL
Kumtel Care Mi Diş Duşu – 999 TL
Mercusys Menzil Genişletici – 599 TL
Oyuncu Ekipmanları
Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 – 649 TL
Polosmart Gaming Kulaklık – 399 TL
TWS Gaming Kulaklık – 419 TL
Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon – 399 TL
Gaming Mouse Pad – 199 TL
Gaming Mouse – 279 TL
Gaming Klavye – 329 TL
Mutfak Ürünleri ve Ev Gereçleri
Tefal Düdüklü Tencere – 3.850 TL
Tefal Servis Seti (5’li) – 279 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi – 799 TL
Emsan Tava – 449 TL
Kristal Tencere (1200 ml) – 42,50 TL
Paşabahçe Rosery Sürahi (1180 cc) – 149 TL
Paşabahçe Rosery Çay Bardağı (6’lı) – 189 TL
Glass in Love Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi – 109 TL
Benante Cam Kesme Tablası – 129 TL
Patates Dilimleyici – 22,50 TL
Ütü Masası Kılıfı – 85 TL
Bebek Ürünleri ve Kişisel Bakım Ürünleri
Silver Biberon – 199 TL
Wee Cam Biberon Seti – 149 TL
Antikolik Akıtmaz Bardak – 99 TL
Pipetli Bardak – 119 TL
Silikon Emzik – 69 TL
Bebek Güvenlik Ürünleri – 24,50 TL
Süt Saklama Poşeti – 34,50 TL
Meyve Süzgeci – 55 TL
Tekstil ve Ev Dekorasyon Ürünleri
Modanisa Kadın Tunik – 249 TL
Modanisa Kadın Pantolon – 249 TL
Casilli Termal Tayt – 159 TL
Softy TV Battaniye – 389 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti – 229 TL
Bebek Tül Perde – 259 TL
Kaynak: BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri sınırlı stoklarla mağazalarda yer alacak. Ürünler hakkında detaylı bilgi almak için BİM’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bim.com.tr