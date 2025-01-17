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BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

BİM, ocak ayının son haftasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

Bu katalogda, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, bebek bakım ürünlerinden tekstil seçeneklerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. İşte 24 Ocak’tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak bazı ürünler ve fiyatları:

5 Litresi 79.50 TL'den satılacak - TIKLA ÖĞREN 

BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu5

Elektronik Ürünler ve Teknolojik Cihazlar

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set – 8.450 TL

LG 65" Smart 4K Ultra HD Google TV – 34.999 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge – 4.290 TL

Pirantech Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.290 TL

Kumtel Care Mi Diş Duşu – 999 TL

Mercusys Menzil Genişletici – 599 TL

Oyuncu Ekipmanları

Polosmart Gaming Kulaklık 7+1 – 649 TL

Polosmart Gaming Kulaklık – 399 TL

TWS Gaming Kulaklık – 419 TL

Polosmart Gaming Masaüstü Mikrofon – 399 TL

Gaming Mouse Pad – 199 TL

Gaming Mouse – 279 TL

Gaming Klavye – 329 TL

Mutfak Ürünleri ve Ev Gereçleri

Tefal Düdüklü Tencere – 3.850 TL

Tefal Servis Seti (5’li) – 279 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi – 799 TL

Emsan Tava – 449 TL

Kristal Tencere (1200 ml) – 42,50 TL

Paşabahçe Rosery Sürahi (1180 cc) – 149 TL

Paşabahçe Rosery Çay Bardağı (6’lı) – 189 TL

Glass in Love Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi – 109 TL

Benante Cam Kesme Tablası – 129 TL

Patates Dilimleyici – 22,50 TL

Ütü Masası Kılıfı – 85 TL

Bebek Ürünleri ve Kişisel Bakım Ürünleri

Silver Biberon – 199 TL

Wee Cam Biberon Seti – 149 TL

Antikolik Akıtmaz Bardak – 99 TL

Pipetli Bardak – 119 TL

Silikon Emzik – 69 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri – 24,50 TL

Süt Saklama Poşeti – 34,50 TL

Meyve Süzgeci – 55 TL

Tekstil ve Ev Dekorasyon Ürünleri

Modanisa Kadın Tunik – 249 TL

Modanisa Kadın Pantolon – 249 TL

Casilli Termal Tayt – 159 TL

Softy TV Battaniye – 389 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti – 229 TL

Bebek Tül Perde – 259 TL

Kaynak: BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri sınırlı stoklarla mağazalarda yer alacak. Ürünler hakkında detaylı bilgi almak için BİM’in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.bim.com.tr

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